柯大堡罵五熊走火入魔：到別人家侵門踏戶 做人不該這樣

柯大堡、佩霓和草爺陪長輩一起玩戰鬥陀螺。記者王聰賢／攝影

草爺和柯大堡25日與啦啦隊女神佩霓一起擔任紅心字會公益大使，與信義老人中心的長輩們一同體驗戰鬥陀螺。他們將於今年9月12日至13日在高雄岡山城隍殿盛大舉辦第二屆「FAIRPACE 神行盃國際四驅車大賽」，結合宮廟文化，感受四驅車與戰鬥陀螺競技的魅力。

草爺介紹「神行盃」的一大特色就是有神明坐鎮。這次特別擲筊邀請到台南永華宮的廣澤尊王、台南四聯境的池府王爺安座，透過神明的加持庇佑，讓每位參賽者都能透過「鑽轎底」的方式，祈求神明賜予力量，趨吉避凶。

雖然全部活動光成本就要新台幣800多萬，而且很難賺到錢又勞心勞力，但草爺覺得為了推廣賽事和台灣文化，一切都很值得。他們長期深入在地宮廟，所辦的活動都歡迎不同信仰的民眾參加，最近五熊疑似因為信仰而在日本京都藥師寺對國寶「佛足石」潑油，柯大堡無奈氣罵：「拜託麥鬧啊(台語，拜託別鬧了)！這麼不尊重，根本侵門踏戶。一般的物品都不應該被這樣對待，更何況國寶，看了有夠嚥氣(台語，一肚子氣)！」

柯大堡覺得五熊已經瀕臨走火入魔，「做人就不應該這樣」，直言「我在現場不會讓這種事情發生」。

草爺也說，台灣人包容度很高，但發生這種事一定會被關切。柯大堡更傳統，連草爺跟神明開玩笑都沒辦法接受，碎唸草爺不應該跟乩身開玩笑，吐槽他在別人辛苦遶境時兀自在旁邊變魔術，實在也是白目。草爺無辜澄清只是想逗大家開心，對神明絕無不敬之意。

活動除了四驅車，也結合戰鬥陀螺比賽和園遊會，紅心字會也會在13日加碼舉辦「2026極速神行．紅心傳愛」公益演唱會，將由實力派歌手林芯儀、蜜雪Michelle Hsu領銜，更有張啟樂、BIDO曾愷妤、陳佩賢、江曜綸、許薇安、陸子玄、陳比熊、斯辰、郭鬼鬼、Öne Cat(筠婷)、DenNiz以及魔術師黃信凱等眾多藝人輪番上陣。

柯大堡和草爺投入推廣四驅車和戰鬥陀螺競賽。記者王聰賢／攝影

柯大堡痛罵五熊不尊重其他宗教文化。記者王聰賢／攝影