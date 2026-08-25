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羅志祥「網紅老爸」電影首映爆意外 現場驚見火花還冒煙

記者廖福生／即時報導
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首映會現場冒出火花。記者林士傑／攝影
首映會現場冒出火花。記者林士傑／攝影

電影「網紅老爸」今（25）日下午在西門町電影街掃街造勢，同時盛大舉行台北見面會。主演王識賢、陳怡佳、張懷秋、羅志祥、孫鵬、白吉勝、林道禹、王宣、柯宇森、與監製 張威縯、監製 張文旗、製片人 黃騰浩、製片人 張芷瑄、導演范揚仲共同亮相，但沒想到休息室竟爆出意外。

根據現場攝影記者描述，原本進行平面訪問的地下室空間，據傳因冷氣壓縮機故障的緣故，導致現場冒出火花甚至冒煙。而當下的空間除了平面訪問外，還是今出席活動藝人的休息室。

而今「網紅老爸」劇組人氣超旺，儘管天氣下起細雨，但不影響粉絲的熱情，整個電影街擠滿人潮，羅志祥粉絲更自製應援海報、易拉展「網紅老爸票房大賣」、「網紅老爸羅志祥 刷一排感動」、「給你撐腰」，熱鬧萬分。

見面會玩起電影預告有獎徵答，粉絲爭相舉手希望上台與偶像互動，羅志祥打趣加碼出考題「看誰先把鞋子舉起來的」，立刻有粉絲光速脫鞋獲選，寵粉的羅志祥與粉絲手比愛心合照，更大方與粉絲愛的抱抱，全場尖叫聲不斷。

除此之外，陳怡佳、張懷秋、白吉勝、林道禹、王宣、柯宇森也在下午在龜記茗品Guiji西門店擔任一日店長，現場買「網紅老爸」電影票，就送一杯指定飲品梅翡翠綠。他們兵分二路，白吉勝、林道禹、王宣在店外熱情叫賣，陳怡佳、張懷秋忙著發送飲料，現場火速賣光，氣氛相當歡樂。電影「網紅老爸」將於8月27日在台上映。

據傳因冷氣壓縮機故障的緣故，導致現場冒出火花甚至冒煙。記者林士傑／攝影
據傳因冷氣壓縮機故障的緣故，導致現場冒出火花甚至冒煙。記者林士傑／攝影

現場攝影記者議論紛紛。記者林士傑／攝影
現場攝影記者議論紛紛。記者林士傑／攝影

精華 FAQ

  • 劇組今天在西門町電影街掃街造勢，並同步舉辦台北見面會，主演與監製、製片及導演等多位主創都到場，與粉絲近距離互動並為上映造勢。

  • 現場地下室休息室傳出冒火花、甚至冒煙的狀況，據現場攝影記者描述，疑似是原本作為平面訪問空間的冷氣壓縮機故障所引起，所幸仍在活動期間被注意到。

  • 雖然天氣下雨，粉絲仍熱情應援，還自製海報與易拉展；羅志祥與粉絲合照、抱抱互動，陳怡佳等人則在西門店擔任一日店長，買票送飲品並快速完售。

羅志祥

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