羅志祥「網紅老爸」電影首映爆意外 現場驚見火花還冒煙

首映會現場冒出火花。記者林士傑／攝影

電影「網紅老爸」今（25）日下午在西門町電影街掃街造勢，同時盛大舉行台北見面會。主演王識賢、陳怡佳、張懷秋、羅志祥 、孫鵬、白吉勝、林道禹、王宣、柯宇森、與監製 張威縯、監製 張文旗、製片人 黃騰浩、製片人 張芷瑄、導演范揚仲共同亮相，但沒想到休息室竟爆出意外。

根據現場攝影記者描述，原本進行平面訪問的地下室空間，據傳因冷氣壓縮機故障的緣故，導致現場冒出火花甚至冒煙。而當下的空間除了平面訪問外，還是今出席活動藝人的休息室。

而今「網紅老爸」劇組人氣超旺，儘管天氣下起細雨，但不影響粉絲的熱情，整個電影街擠滿人潮，羅志祥粉絲更自製應援海報、易拉展「網紅老爸票房大賣」、「網紅老爸羅志祥 刷一排感動」、「給你撐腰」，熱鬧萬分。

見面會玩起電影預告有獎徵答，粉絲爭相舉手希望上台與偶像互動，羅志祥打趣加碼出考題「看誰先把鞋子舉起來的」，立刻有粉絲光速脫鞋獲選，寵粉的羅志祥與粉絲手比愛心合照，更大方與粉絲愛的抱抱，全場尖叫聲不斷。

除此之外，陳怡佳、張懷秋、白吉勝、林道禹、王宣、柯宇森也在下午在龜記茗品Guiji西門店擔任一日店長，現場買「網紅老爸」電影票，就送一杯指定飲品梅翡翠綠。他們兵分二路，白吉勝、林道禹、王宣在店外熱情叫賣，陳怡佳、張懷秋忙著發送飲料，現場火速賣光，氣氛相當歡樂。電影「網紅老爸」將於8月27日在台上映。

據傳因冷氣壓縮機故障的緣故，導致現場冒出火花甚至冒煙。記者林士傑／攝影

現場攝影記者議論紛紛。記者林士傑／攝影