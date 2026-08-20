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狄龍8歲孫子外貌神複製爺爺 曾奪說普通話全港總冠軍

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狄龍(左二)8月19日迎來80歲大壽，在兒子譚俊彥的社群平台上可以看到當天狄龍三...
狄龍(左二)8月19日迎來80歲大壽，在兒子譚俊彥的社群平台上可以看到當天狄龍三代同堂一起慶祝。（取材自Instagram）

香港著名資深武打巨星狄龍入行逾半世紀，憑藉正氣凜然的形象被封為「一代大俠」，1986年更憑電影「英雄本色」榮獲金馬獎最佳男主角。近年大幅減產、與太太陶敏明專心享受湊孫之樂的狄龍，於8月19日迎來80歲大壽。在這個意義非凡的日子，狄龍選擇留在家中，與最愛的家人溫馨慶祝，展現退而不休、幸福滿瀉的生活狀態。

綜合港媒報導，兒子譚俊彥(Shaun)於社交平台分享父親的慶生照片。照片中，80歲的狄龍精神飽滿、氣色紅潤，在家人的圍繞與生日蛋糕前，開心對著鏡頭雙手高舉「V」字手勢，笑得十分純真可愛，盡顯一代大俠鐵漢柔情的一面；枱上亦準備了一碗長壽麵，一對孫兒更在左右為爺爺送上親吻。

譚俊彥透露，父親在生日當天收到孫兒親手製作的禮物最為開心：「兩個孫仔自己畫咗張卡畀爺爺，我個仔仲陪爺爺打拳打咗好耐，爺爺就陪個孫打籃球。」爺孫之間完全沒有隔膜。

切蛋糕時，現年11歲的大孫女譚晴(Renee)表現較為文靜，全程黐實爸爸媽媽；現年8歲的孫仔譚杺(Rex)則全程陪在爺爺狄龍身旁，望著蛋糕笑到見牙不見眼，開心得彷彿自己生日一般，場面溫馨又搞笑。

慶生現場最引人注目的，莫過於8歲孫仔譚杺與爺爺狄龍「神複製」的外貌。對比兩人五官，譚杺猶如狄龍的倒模，同樣擁有圓圓的臉龐、靈動的小眼睛、大鼻子和小嘴巴，堪稱「迷你版狄龍」。譚杺向來是狄龍的心肝寶貝，兩爺孫感情極深，平時也經常把爺爺哄得眉開眼笑。

這位「迷你版狄龍」不僅樣子精靈俊俏、性格活潑，更是一名資優兒童。譚杺自幼稚園起便獲獎無數，曾憑藉出色天賦榮獲《來說普通話比賽2023》全港總冠軍殊榮。年紀輕輕的他接受訪問時表現淡定從容、口齒伶俐且有條不紊；媽媽任祉妍亦曾晒出他擔任活動司儀的照片，面對鏡頭淡定從容，極具大將之風。

目前，譚杺與家姐譚晴一同就讀星二代雲集的一條龍私立名校——保良局蔡繼有學校。該校深受星級家長青睞，校友及就讀學生包括林曉峰與康子妮的兩名兒子、郭可盈與林文龍的女兒林天若、徐菁遙的兩名女兒，以及胡諾言的三名子女等。

保良局蔡繼有學校在IB公開試成績斐然，2022年更誕生了4名考獲最高45分的狀元，每年學費約為9萬港元至13萬多元不等。

精華 FAQ

  • 狄龍選擇留在家中與太太、子女及孫兒溫馨慶生，現場有生日蛋糕、長壽麵，孫兒更親手送上禮物與親吻，氣氛十分溫暖。

  • 因為譚杺的五官與狄龍極為相似，同樣有圓臉、小眼睛、大鼻子和小嘴巴，外貌幾乎如倒模，加上活潑表現，令外界印象深刻。

  • 譚杺自幼園開始便獲獎不少，曾在《來說普通話比賽2023》奪得全港總冠軍，訪問時亦表現淡定、口齒伶俐，展現出資優特質。

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