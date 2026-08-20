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台大女星入戲太深「拍到憂鬱」老公無奈：娶一個抵十幾個

記者陳慧貞／即時報導
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黃婕菲在「回音」中飾演慈濟早期的長期照顧戶謝錦。圖／大愛電視提供
黃婕菲在「回音」中飾演慈濟早期的長期照顧戶謝錦。圖／大愛電視提供

演員黃婕菲身兼表演老師、太極教練，表演作品橫跨電視劇、電影、舞台劇，她今（20日）為大愛銀髮白之歌系列「回音」宣傳，提到劇中飾演家境極度貧困、獨力拉拔6名孩子的母親「謝錦」，畢業於台大心理系的她，也罕見分享過去因同理心太強，曾經入戲過深，拍戲拍到真的陷入憂鬱。

黃婕菲透露，自己天生同理心強，只要進入角色，就很容易完全沉浸其中，但「感同身受的能力太重」，反而容易傷到自己。她回憶剛從舞台劇轉戰影視圈時，首部作品飾演一名女兒自殺、自己也患有憂鬱症的醫生，因不懂得抽離，拍到第3天就發現狀態不對，第4天更崩潰打給當諮商師的心理系朋友求助，「我拍完殺青會去找你，幫我留個時間！」也因此體會到演員與角色間界線的重要。

她笑說自己常會把角色帶回家，老公甚至曾無奈調侃：「我覺得娶你1個，好像抵10幾個人。」這次演「回音」六寶媽，她則有部分靈感來自親生母親。黃婕菲透露媽媽是1960年代沒有受過教育、不識字的女性，但非常懂得與人互動，遇到不懂的事情從不退縮，總能主動向人求助。

談到劇中最具挑戰的戲碼，黃婕菲與潘儀君這對「時空母女檔」一致認為，是將歷史黑白照片「真人全彩復刻」的跨時空場景。拍攝過程中，黃婕菲必須維持角色當年領救濟品的奇特靜止姿勢，在鏡頭推近的1分鐘內完全不能動，潘儀君形容：「她要身體稍微往前傾，然後一隻腳提起來，甚至暫停呼吸、眼睛發直。」難度非常高，黃婕菲還為支持對手戲，仍咬牙陪拍兩、三次，展現專業與敬業。

精華 FAQ

  • 她表示自己同理心很強，進入角色後常完全沉浸，因無法及時抽離，拍第3天就察覺狀態不對，第4天甚至打給當諮商師的朋友求助，體會到演員與角色要保持界線。

  • 因為黃婕菲常把角色情緒帶回家，入戲後的狀態會延續到生活裡，讓家人也感受到她像同時擁有多重角色般的情緒變化，老公才會用幽默方式形容。

  • 她此次為大愛銀髮白之歌系列「回音」宣傳，劇中飾演家境貧困、獨力養6名孩子的母親；最難的是將黑白照片真人全彩復刻，需長時間維持幾乎靜止的高難度姿勢。

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