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塵封15年音檔曝光 鳳飛飛73歲冥誕 閨密揭開她真面目

記者林士傑／即時報導
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鳳飛飛(右)生前跟閨密感情深厚。圖／環球音樂提供
鳳飛飛(右)生前跟閨密感情深厚。圖／環球音樂提供

病逝14年的鳳飛飛，歌曲仍在世間廣為流傳，今是她73歲冥誕，珍藏許久的「鳳聲再續」經典台語歌謠專輯黑膠及紀念專書開放預購。專輯收錄她非常喜愛的「家後」一曲，MV不只有閨密客串，還可見到她和老公趙宏琦的生前身影，讓人既感動又不捨。

鳳飛飛本計畫在2011年舉辦「台灣歌謠演唱會」，籌備時因聲帶不適就醫，檢查出罹患肺腺癌，隔年1月3日病逝。她宣傳時透露會演唱「家後」，由於老公趙宏琦在她過世前3年也因肺腺癌辭世，讓她遭遇椎心刺骨之痛，直言是一生中最煎熬的時刻，當時得正視內心傷疤詮釋「家後」，立即引發粉絲熱烈討論，可惜她因病辭世，就此成為「歌壇傳說」。

而在鳳飛飛慈善基金會、鳳飛飛經紀人詠淳姐及環球音樂等團隊，整理、修復當年鳳飛飛前往錄音室所錄下的演唱會排練原聲音檔，集結成「鳳聲再續」黑膠，解鎖鳳飛飛未完成的演唱會歌單，並且攜手報時光推出同名紀念專書，帶領歌迷重返傳奇巨星誕生與璀璨一生的歷史現場，今午開放預購。

在鳳飛飛決定翻唱「家後」之後，讓御用編曲大師櫻井弘二壓力爆棚，運用各種弦樂等配器編寫出符合鳳飛飛的優雅氣質，很開心能和歌迷分享內心的感動。此外，鳳飛飛的香港閨密特地訪台客串演出MV，過往攜手看演唱會、喝下午茶，她形容鳳飛飛「我沒見過她哭，是非常堅強也很堅持的一個人」，片尾除了有鳳飛飛未曝光過的照片，還有她跟老公的合照，透過AI技術讓粉絲一睹她的幸福笑容，格外動人。

鳳飛飛過世14年。圖／環球音樂提供
鳳飛飛過世14年。圖／環球音樂提供

鳳飛飛(右)和老公的生前照片曝光。圖／摘自YouTube
鳳飛飛(右)和老公的生前照片曝光。圖／摘自YouTube

精華 FAQ

  • 鳳飛飛慈善基金會等團隊推出「鳳聲再續」黑膠與同名紀念專書，內容來自她當年演唱會排練原聲與珍貴資料，並於當天開放預購，讓歌迷重溫她的歌聲與人生故事。

  • 因為專輯收錄她喜愛的〈家後〉，還能聽見她生前排練的原聲，MV也出現她與丈夫趙宏琦的身影，搭配未曝光照片與AI影像，勾起歌迷對她的懷念與不捨。

  • 她原本籌備2011年「台灣歌謠演唱會」，卻因聲帶不適就醫後確診肺腺癌，隔年病逝；而她的丈夫趙宏琦也先於她3年因肺腺癌過世，使她在詮釋〈家後〉時承受很大情感壓力。

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