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惡女始祖挨批片場難搞、擺臭臉 潘儀君隔30年淚崩吐真相

記者陳慧貞／即時報導
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黃婕菲在「回音」劇中飾演潘儀君的母親，現場分享拍戲心得。圖／大愛電視提供
黃婕菲在「回音」劇中飾演潘儀君的母親，現場分享拍戲心得。圖／大愛電視提供

56歲潘儀君當年憑「花系列－姻緣花」反派「顧小春」一炮而紅，因演技精湛被封「惡女始祖」，戲裡她用盡各種惡毒手段，但戲外她自揭有嚴重社恐，坦言自己從小慢熟、不擅與陌生人相處，甚至在片場因不知如何社交，被傳「難相處、擺臭臉」。

潘儀君與黃婕菲昨出席大愛「銀髮白之歌」系列電視電影「回音」記者會，她坦言自己個性與劇中喜歡接觸人群的方金香師姐完全相反，現實中的她從小就社恐，媽媽更規定她下課就直接回家，導致她完全不知如何和同儕群體交流，求學期間也很少參加露營，即使進入演藝圈，面對不熟悉的工作夥伴也仍會緊張，早期拍戲時，還因太專注於角色，不太與人互動，殺青後也不知如何應對進退，因而被誤會「難相處」，她澄清：「我只是沉浸在角色裡面，沒辦法悲傷和歡樂情緒切換自如。」

她透露，社恐最嚴重時甚至不敢出門，曾為逼自己跨出第一步，在和朋友約吃飯時，因對方遲到15分鐘，讓她坐也不是、站也不是，只能躲到餐廳後方巷子裡，最後鼓起勇氣進餐廳等候，但關於「社恐」，多年來她沒有尋求心理治療，而是靠自己慢慢克服，狀況時好時壞。

經歷疫情衝擊，潘儀君看見許多生命的無常，才終於領悟「活在當下」的真諦，不再預寫劇本苛求自己，學會隨遇而安，如今她不僅能自在出門享受生活，也懂得社交客套、說場面話。至於當年社恐嚴重卻能演出張力十足的惡女，她大笑說：「演戲時倒還好，可以專注在角色裡，不理會外界。」

電視電影銀髮白之歌系列「回音」9月5日晚間8點在大愛電視及大愛劇場YouTube頻道中同步播出。

潘儀君為「銀髮白之歌」系列電視電影「回音」宣傳。圖／大愛電視提供
潘儀君為「銀髮白之歌」系列電視電影「回音」宣傳。圖／大愛電視提供

潘儀君為新戲宣傳，罕曝自己「極度社恐」。圖／大愛電視提供
潘儀君為新戲宣傳，罕曝自己「極度社恐」。圖／大愛電視提供

黃婕菲(左)、潘儀君在「銀髮白之歌」系列電視電影「回音」中演出母女。圖／大愛電視...
黃婕菲(左)、潘儀君在「銀髮白之歌」系列電視電影「回音」中演出母女。圖／大愛電視提供

精華 FAQ

  • 她早年憑《花系列－姻緣花》中的反派「顧小春」一炮而紅，因演出手段狠辣、角色形象鮮明，演技受到矚目，因此被媒體與觀眾封為「惡女始祖」。

  • 潘儀君表示自己從小慢熟又有嚴重社恐，面對不熟的人會緊張，早期拍戲時又太沉浸角色，較少與人互動，才讓外界誤以為她擺臭臉、難相處。

  • 她說疫情讓她看見生命無常，開始懂得活在當下，不再苛求自己預寫劇本；如今已能自在出門、享受生活，也學會基本社交客套與場面話。

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