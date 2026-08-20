我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣漲逾7萬美元 24小時爆倉逾30億美元

川普秀白宮新花崗岩停機坪 9/24迎習近平來訪

始源現身台北信義區 氣場全開對粉狂喊：一起去陽明山

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
始源儼然像是總裁，露出帥氣笑容環顧四周。記者梅衍儂／攝影
始源儼然像是總裁，露出帥氣笑容環顧四周。記者梅衍儂／攝影

韓團SUPER JUNIOR成員始源近期在台灣拍戲，今（20）日上午他現身BELLAVITA為汽車擔任品牌大使，他穿著咖色西裝，一舉手一投足盡顯「總裁」風範，現場一樓到三樓擠滿粉絲，他粉絲服務做好做滿，還用中文撩粉，直呼：「台北滿多山的，我想說我們一起去陽明山，因為我最近拍戲都在陽明山，我喜歡陽明山，但是很熱！」

始源身為品牌大使，宣傳相當到位，笑說：「我爸媽住在『現代』社區，我父親一輩子都只開『現代』車，我本人的高中也是念『現代』高中。」他也分享座右銘：「2018年我就跟粉絲提過，我的座右銘是No Challenge No Change，以前我覺得豪華就是名牌，但最近我想法改變了，真正的豪華應該是擁有選擇的餘裕，跟重要的人選擇自己想度過的時間、想做的事，可以做出選擇，我是非常感謝的。」

他講到一半，突然望向2、3樓的粉絲，用中文說：「第二樓、第三樓你們好，身體好嗎？吃飯了嗎？」引起現場粉絲尖叫，聽到粉絲們回答「還沒」，他笑說：「還沒？我也是。」

始源表示，台灣早已不只是工作時偶爾造訪的地方，「台灣對我來說，每次來都是一個非常舒適且溫暖的地方。」除了長期獲得粉絲滿滿的愛，這裡也累積許多他與好友之間的回憶，「所以現在感覺它不單單是一個『造訪』的地方，更像是一個『重返』的地方。」至於最懷念台灣什麼？他毫不猶豫把「人」擺第一，笑說美味食物當然也不可或缺。

精華 FAQ

  • 他今早現身BELLAVITA，為汽車品牌擔任品牌大使，穿著咖色西裝亮相，展現十足「總裁」氣場，吸引大量粉絲到場圍觀與應援。

  • 他多次用中文向粉絲打招呼，還對2樓、3樓的觀眾問候「身體好嗎？吃飯了嗎？」並笑回「還沒？我也是」，最後更邀大家一起去陽明山。

  • 他表示台灣不只是偶爾工作的地點，而是每次來都感到舒適溫暖的地方，也累積了不少與好友的回憶，因此更像是一次次回到熟悉之處。

上一則

周杰倫「太陽之子」熱度升 挪威神級舞團Quick Style出手

延伸閱讀

高橋文哉「藍色監獄」見面會 自爆日本未公開獨家猛料

高橋文哉「藍色監獄」見面會 自爆日本未公開獨家猛料
八三夭生日趴嗨翻小巨蛋 蕭煌奇喊成「玖壹壹」笑翻全場

八三夭生日趴嗨翻小巨蛋 蕭煌奇喊成「玖壹壹」笑翻全場
為了愛妻豁出去…男粉衝上台「幫老婆合成金宣虎」

為了愛妻豁出去…男粉衝上台「幫老婆合成金宣虎」
柯震東為戲增胖10公斤 連跑30場見面會 自認是「笨小孩」

柯震東為戲增胖10公斤 連跑30場見面會 自認是「笨小孩」

熱門新聞

康康(左)邀7歲女兒Alyssa同台飆唱。圖／麗星郵輪提供

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

2026-08-18 13:04
黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

2026-08-16 16:59
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

2026-08-14 22:11
妮可基嫚近期親吐婚姻真相。路透

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

2026-08-17 14:14
謝霆鋒二兒子Quintus（謝振南）亮相排球賽場。（取材自微博）

謝霆鋒次子曝近照 網：眉眼根本張柏芝、神韻像爸

2026-08-16 02:26

超人氣

更多 >
加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務

加州豪宅價值1480萬 哈利王子「搬回英國」不恢復王室義務
綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返
「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王

「最佳飛機餐」評選 新加坡航空拿第二、這家霸氣封王
當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗

當初赴美要自由 專家酸哈利梅根混不下去搬回英國、形同承認失敗
才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價

才開賣一天 Hello Kitty怪獸玩具瘋 跨海代購喊高價