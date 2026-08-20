始源現身台北信義區 氣場全開對粉狂喊：一起去陽明山

始源儼然像是總裁，露出帥氣笑容環顧四周。記者梅衍儂／攝影

韓團SUPER JUNIOR成員始源近期在台灣拍戲，今（20）日上午他現身BELLAVITA為汽車擔任品牌大使，他穿著咖色西裝，一舉手一投足盡顯「總裁」風範，現場一樓到三樓擠滿粉絲，他粉絲服務做好做滿，還用中文撩粉，直呼：「台北滿多山的，我想說我們一起去陽明山，因為我最近拍戲都在陽明山，我喜歡陽明山，但是很熱！」

始源身為品牌大使，宣傳相當到位，笑說：「我爸媽住在『現代』社區，我父親一輩子都只開『現代』車，我本人的高中也是念『現代』高中。」他也分享座右銘：「2018年我就跟粉絲提過，我的座右銘是No Challenge No Change，以前我覺得豪華就是名牌，但最近我想法改變了，真正的豪華應該是擁有選擇的餘裕，跟重要的人選擇自己想度過的時間、想做的事，可以做出選擇，我是非常感謝的。」

他講到一半，突然望向2、3樓的粉絲，用中文說：「第二樓、第三樓你們好，身體好嗎？吃飯了嗎？」引起現場粉絲尖叫，聽到粉絲們回答「還沒」，他笑說：「還沒？我也是。」

始源表示，台灣早已不只是工作時偶爾造訪的地方，「台灣對我來說，每次來都是一個非常舒適且溫暖的地方。」除了長期獲得粉絲滿滿的愛，這裡也累積許多他與好友之間的回憶，「所以現在感覺它不單單是一個『造訪』的地方，更像是一個『重返』的地方。」至於最懷念台灣什麼？他毫不猶豫把「人」擺第一，笑說美味食物當然也不可或缺。