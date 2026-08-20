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周杰倫「太陽之子」熱度升 挪威神級舞團Quick Style出手

記者梅衍儂／即時報導
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周杰倫新專輯「太陽之子」數位銷售突破336萬張，國際話題持續延燒。圖／杰威爾提供
周杰倫新專輯「太陽之子」數位銷售突破336萬張，國際話題持續延燒。圖／杰威爾提供

周杰倫最新專輯「太陽之子」持續在全球掀起話題，繼數位銷售突破336萬張後，國際影響力再擴大。挪威人氣舞團Quick Style今（20）日與周杰倫在IG聯合發文，特別選用專輯歌曲「聖徒」作為舞蹈素材，以招牌流暢律動搭配獨特鏡頭運動重新詮釋歌曲，影片曝光後迅速引發粉絲熱議，不少歌迷直呼「夢幻聯動太神了」。

Quick Style也在貼文中表示，雙方一直關注彼此的創作，這次終於以「聖徒」為靈感共同完成作品，並恭喜周杰倫新專輯數位銷售突破336萬張，期待未來持續互相激發創意。

除了音樂與舞蹈跨界合作，「太陽之子」的實體收藏也持續受到關注。專輯黑膠唱片已於8月5日推出，為保留最佳播放空間並符合33又3分之1轉的黑膠規格，特別採雙片黑膠形式發行。

近日社群平台也掀起黑膠開箱熱潮，粉絲發現唱片盤面加入「太陽之子」專屬蝕刻圖騰，將周杰倫此次專輯造型融入黑膠設計，兼具收藏與視覺質感。唱片公司也提醒，蝕刻圖騰盤面僅供觀賞收藏，並非播放面。

不少歌迷收到黑膠後，也紛紛開啟唱片機，享受唱針落下的儀式感，讓「太陽之子」不只在數位平台延續熱度，也透過實體黑膠將周杰倫的音樂美學延伸至收藏與生活之中。

挪威人氣舞團Quick Style選用「聖徒」。圖／杰威爾提供
挪威人氣舞團Quick Style選用「聖徒」。圖／杰威爾提供

精華 FAQ

  • 因為專輯在數位銷售突破336萬張後，又與挪威人氣舞團Quick Style合作，選用〈聖徒〉拍攝舞蹈影片，讓音樂與舞蹈跨界聯動再度成為話題。

  • Quick Style在IG與周杰倫聯合發文，使用專輯歌曲〈聖徒〉當舞蹈素材，並以招牌流暢律動和獨特鏡頭運動重新詮釋作品，影片曝光後迅速吸引粉絲討論。

  • 黑膠於8月5日推出，採雙片形式以符合33又3分之1轉規格，盤面還加入專屬蝕刻圖騰，兼具視覺與收藏價值，但蝕刻面僅供觀賞並非播放面。

周杰倫 挪威

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