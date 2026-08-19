歐弟曝「癌症復發」12年首發片爆暗戀經歷：男人都脆弱

歐弟新歌「Lucia」唱出暗戀心情。圖／踢帕娛樂提供

歐漢聲（歐弟）相隔12年再度回到歌手身分，推新單曲「Lucia」，回顧過去從男團解散、發行個人專輯，到後來回歸家庭，歐漢聲坦言，當年完成了人生第一階段的音樂夢想，但心裡始終有件事情沒有完成，直到近年才重新找回唱歌的渴望。

歐漢聲今（19）日舉辦發片記者會，透露當年推出個人專輯的幕後推手是詹仁雄，唱片公司是金牌大風，沒想到專輯推出後，金牌大風也隨之結束，讓他一度懷疑「是不是我的問題」他笑說，最近就連上節目時，都曾遇到混血美女直接表示很喜歡他以前的歌，讓他重新感受到歌迷對音樂作品的期待，「粉絲也一直敲碗，說那張專輯很喜歡，怎麼沒有下一步。」

如今重新站回錄音室，歐漢聲形容自己像是「癌症 復發」，笑稱是「歌手癌」，他自嘲：「走過家庭生了三個小孩，現在是第二段婚姻，對內心的感悟比以前成熟，詮釋歌曲跟以前大不相同。」這次回歸同樣與詹仁雄有關。歐漢聲透露，詹仁雄再次拿了一首Demo給他，表示有首歌很適合他，沒想到最後才發現Demo竟然是AI製作，讓他哭笑不得。

談到新歌內容，歐漢聲透露，歌曲講的是一段「不需要完成的感情」，也觸碰到男人不輕易展現的脆弱面，「男人堅強久了會脆弱。」而這段故事也讓他聯想到自己的暗戀經歷。

歐漢聲坦言，自己的暗戀故事其實距離現在並不算太久，是發生在結婚前的一段經歷。當時人在異地旅行，偶然遇見一個人，兩人彼此都知道這段感情不會有結果，卻又同時有著想戀愛的衝動，「兩個都是單身，想要戀愛的衝動，都沒有行動。」他形容兩人的狀態「類似像神經病」，明明有感覺，卻誰都沒有真正跨出那一步。可是講了半天，他居然說這其實是假故事，是詹仁雄給他的腦中幻想，希望他能更進入歌曲中。

至於好友小豬羅志祥是否聽過新歌，他笑說：「你去問他，我沒有感應到。」好友胡瓜已經聽過新歌，歐漢聲透露，瓜哥聽完後覺得很棒。

適逢七夕，歐漢聲透露今年並沒有特別慶祝，因為再過幾天就是結婚紀念日，目前相關安排都已經準備好，就連禮物也早已備妥，只是暫時賣關子，「都是秘密。」