我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網壇壞小子基爾喬斯古柯鹼陽性遭禁賽 坦承犯錯

聯合保險股價跌 孟喬內笑了…審判延至12月

歐弟曝「癌症復發」12年首發片爆暗戀經歷：男人都脆弱

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
歐弟新歌「Lucia」唱出暗戀心情。圖／踢帕娛樂提供
歐弟新歌「Lucia」唱出暗戀心情。圖／踢帕娛樂提供

歐漢聲（歐弟）相隔12年再度回到歌手身分，推新單曲「Lucia」，回顧過去從男團解散、發行個人專輯，到後來回歸家庭，歐漢聲坦言，當年完成了人生第一階段的音樂夢想，但心裡始終有件事情沒有完成，直到近年才重新找回唱歌的渴望。

歐漢聲今（19）日舉辦發片記者會，透露當年推出個人專輯的幕後推手是詹仁雄，唱片公司是金牌大風，沒想到專輯推出後，金牌大風也隨之結束，讓他一度懷疑「是不是我的問題」他笑說，最近就連上節目時，都曾遇到混血美女直接表示很喜歡他以前的歌，讓他重新感受到歌迷對音樂作品的期待，「粉絲也一直敲碗，說那張專輯很喜歡，怎麼沒有下一步。」

如今重新站回錄音室，歐漢聲形容自己像是「癌症復發」，笑稱是「歌手癌」，他自嘲：「走過家庭生了三個小孩，現在是第二段婚姻，對內心的感悟比以前成熟，詮釋歌曲跟以前大不相同。」這次回歸同樣與詹仁雄有關。歐漢聲透露，詹仁雄再次拿了一首Demo給他，表示有首歌很適合他，沒想到最後才發現Demo竟然是AI製作，讓他哭笑不得。

談到新歌內容，歐漢聲透露，歌曲講的是一段「不需要完成的感情」，也觸碰到男人不輕易展現的脆弱面，「男人堅強久了會脆弱。」而這段故事也讓他聯想到自己的暗戀經歷。

歐漢聲坦言，自己的暗戀故事其實距離現在並不算太久，是發生在結婚前的一段經歷。當時人在異地旅行，偶然遇見一個人，兩人彼此都知道這段感情不會有結果，卻又同時有著想戀愛的衝動，「兩個都是單身，想要戀愛的衝動，都沒有行動。」他形容兩人的狀態「類似像神經病」，明明有感覺，卻誰都沒有真正跨出那一步。可是講了半天，他居然說這其實是假故事，是詹仁雄給他的腦中幻想，希望他能更進入歌曲中。

至於好友小豬羅志祥是否聽過新歌，他笑說：「你去問他，我沒有感應到。」好友胡瓜已經聽過新歌，歐漢聲透露，瓜哥聽完後覺得很棒。

適逢七夕，歐漢聲透露今年並沒有特別慶祝，因為再過幾天就是結婚紀念日，目前相關安排都已經準備好，就連禮物也早已備妥，只是暫時賣關子，「都是秘密。」

精華 FAQ

  • 他相隔12年再度回到歌手身分，推出新單曲〈Lucia〉。他表示，當年雖已完成第一階段的音樂夢想，但心裡仍有未完成的部分，近年才重新找回唱歌的渴望。

  • 歐漢聲說自己像是「歌手癌」復發，因為重新進錄音室後，唱歌的慾望又被喚醒。他也提到經歷婚姻與3個孩子後，對情感與歌曲的詮釋比以前更成熟。

  • 新歌講的是一段「不需要完成的感情」，觸及男人不易展現的脆弱面。歐漢聲原本分享一段結婚前的暗戀想像，後來才說那其實是詹仁雄為他設計的故事。

癌症

上一則

和台北市長蔣萬安同框遭圍攻 李多慧鬆口表態了

延伸閱讀

歐弟爆女兒遭霸凌 他這樣處理…嘆「被潑髒水不要默忍」

歐弟爆女兒遭霸凌 他這樣處理…嘆「被潑髒水不要默忍」
曝投資曾暴賠 62歲高明駿笑談追妻史：曾連電話都要不到

曝投資曾暴賠 62歲高明駿笑談追妻史：曾連電話都要不到

結束14年豪門婚姻首現身 小刀「狂撕喉嚨」真相曝光

結束14年豪門婚姻首現身 小刀「狂撕喉嚨」真相曝光
昔鬧婚變…56歲孟庭葦自揭單身20年：沒另一半就沒折磨

昔鬧婚變…56歲孟庭葦自揭單身20年：沒另一半就沒折磨

熱門新聞

康康(左)邀7歲女兒Alyssa同台飆唱。圖／麗星郵輪提供

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

2026-08-18 13:04
黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

2026-08-16 16:59
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

2026-08-14 22:11
妮可基嫚近期親吐婚姻真相。路透

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

2026-08-17 14:14
謝霆鋒二兒子Quintus（謝振南）亮相排球賽場。（取材自微博）

謝霆鋒次子曝近照 網：眉眼根本張柏芝、神韻像爸

2026-08-16 02:26

超人氣

更多 >
美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子
前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛

前「跳水皇后」伏明霞1家5口罕同框 3子女高顏值吸睛
從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物

從未跟趙建銘過情人節 陳幸妤：開心今天收到好多禮物
陳幸妤捧紅帆布包 Julia Gash作品遍布全球800所大學

陳幸妤捧紅帆布包 Julia Gash作品遍布全球800所大學
阿拉斯加州參議員初選 蘇利文、佩爾托拉勝出

阿拉斯加州參議員初選 蘇利文、佩爾托拉勝出