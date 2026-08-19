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歐弟爆女兒遭霸凌 他這樣處理…嘆「被潑髒水不要默忍」

記者梅衍儂／即時報導
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歐弟新歌「Lucia」唱出暗戀心情。圖／踢帕娛樂提供
歐弟新歌「Lucia」唱出暗戀心情。圖／踢帕娛樂提供

歐漢聲（歐弟）相隔12年再度回到歌手身分，推新單曲「Lucia」，今（19）日記者會上形容自己再次唱歌就像「癌症復發」，笑稱是「歌手癌」；談到最近有謠言說他攜全家移居日本、主持費坐地起價，他表示已經在蒐證，直呼「被潑髒水，不要默默忍耐」，更透露女兒在學校被霸凌，他用自己的經驗勉勵女兒反擊。

歐弟自嘲：「走過家庭生了3個小孩，現在是第二段婚姻，對內心的感悟比以前成熟，詮釋歌曲跟以前大不相同。」他目前有3個女兒，分別是10歲、7歲及2歲，很擔心自己的不實傳聞未來可能對孩子造成影響，他也坦言，這類傳聞其實已經持續多年，「有人造謠，不用多想是誰。」只是近幾年的網路風氣讓他開始思考，若自己選擇完全不解釋，事情是否真的會消失，「想到將來小孩長大，有一天我要是走了，我小孩搜尋我的新聞都是這些，對我公平嗎？」

面對網路上的謠言，他認為不需要逐一陷入「自證陷阱」，「以前會說時間可以沖淡一切，但這個年代不會。」他直言，如果有人刻意潑髒水，就不應該因為對方的說法而被迫回答所有細節。

談到女兒是否在學校被欺負，歐弟表示，目前孩子們都有自己的處理方式，他並沒有出面介入，透露與孩子之間沒有太多秘密，女兒遇到事情都會告訴他，「我相信她能處理得很好，爸爸也碰到了（指被造謠），我教你怎麼處理。」

歐弟也談到自己的家庭觀。他透露自己從小父母離異，沒有人教他該如何成長，如今快50歲的他，在陪伴孩子成長的同時，也重新學習如何成為更成熟的父親。至於好友小豬羅志祥是否聽過新歌，他笑說：「你去問他，我沒有感應到。」好友胡瓜已經聽過新歌，歐弟說，瓜哥聽完後覺得很棒。

精華 FAQ

  • 他相隔12年再度發片，形容重新唱歌像「癌症復發」，還自嘲是「歌手癌」；他也說自己歷經婚姻與育兒後，詮釋歌曲的心境比以前更成熟。

  • 歐弟表示對這類不實傳聞已在蒐證，認為被潑髒水就不該默默忍耐；他也強調不必陷入逐一自證，否則反而被對方牽著走。

  • 他說目前由孩子自己處理，自己沒有直接介入，但會用自身遭造謠的經驗教女兒如何面對；他相信孩子能處理得很好，也希望她學會反擊。

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