勇闖選秀奪冠 超美護理師圓夢「從沒想過可以拿第一」

紅運少女啦啦隊冠軍陳曉羽是一名護理師。圖／伊林娛樂提供

第15屆伊林璀璨之星總決賽，今(19日)於松山文創園區一號倉庫盛大舉行，「模特兒組」、「演藝組」、「台灣運彩紅運少女組」四組冠軍出爐，王于榛、王證聿拿下女男模冠軍，現任護理師陳曉羽拿下紅運組第一名，高中生張語恩奪得演藝組冠軍，將與伊林娛樂簽約出道。

璀璨之星決賽評審由伊林娛樂董事陳婉若領軍，另伊林娛樂執行副總曹慧如、喜歡音樂董事長陳子鴻、韓國Asia Model Festival代表MS.Raulen、威剛科技董事長陳立白、國際名模王思偉等，共同挖掘潛力新星。今年是璀璨之星15周年，除伊林大家庭的藝人名模共襄盛舉，演藝圈各自發光發熱的伊林學長姐們，也回娘家與老朋友相聚，見證決賽重要時刻。

比賽結果出爐，女模組冠軍是16歲、身高178公分的王于榛，今年要升高中二年級，宣布她奪冠時在台上喜極而泣，她說：「我比賽前發胖到66公斤，很沒信心，得到冠軍開心又感動。」男模組冠軍23歲、身高186米公分的王證聿，目前是東吳大學財經系的學生，得獎讓他如釋重負，開心地說：「之前有接觸過平面模特兒，想往更深的地方發展，所以來參加比賽。」

紅運組冠軍是23歲的陳曉羽，是台安醫院婦產科的護理師，她從小就喜歡跳舞，這次參賽是為了圓夢，醫院同事也都很支持她，「從來沒有想到可以奪冠，比賽過程很開心，很多課程對我來說都非常新鮮有趣。」演藝組冠軍16歲的張語恩，目前是高中生，她說：「練習時看到大家都有自己的特色，有一陣子壓力很大，但身邊的人一直鼓勵我要放鬆，做自己就好。」有趣的是王于榛和張語恩是高中同班同學，兩人一起來報名，比賽中互相加油打氣，雙雙奪冠。

第15屆璀璨之星各組冠軍，女模王于榛（左起）、紅運少女啦啦隊陳曉羽、演藝組張語恩、男模王證聿。圖／伊林娛樂提供