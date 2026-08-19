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潘若迪少將父親百歲逝 一路打到大 背出毛筆家書淚奪眶

記者葉君遠／專訪
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62歲的潘若迪對父親、女兒和老友都重情義。(記者葉君遠／攝影)
62歲的潘若迪對父親、女兒和老友都重情義。(記者葉君遠／攝影)

潘若迪父親今年3月過世，當天他沒趕回家而是去參加沈玉琳復出記者會，台上兩人相擁時淚水盈眶，但淚中混著失去父親的痛、和老友重生的複雜滋味，如今已能在脫口秀中說出這段，還背出當年父親用毛筆寫給他的家書，那封信的文字，跟了他一輩子。

影片來源：聯合新聞網

當年潘若迪入伍服役8年半，父親在他行李中塞了一封信和2百元零用金，他在軍中拆開時只對2百元驚喜，「因為這是從小到大他第一次給我錢」，首次放假時重看用宣紙寫的信，父親的文字此時才重重刻進心裡，「那也是我軍旅生涯中他寫給我的唯一一封信」。

潘若迪的父親是陸軍退役少將潘麗生，潘若迪當兵卻從未靠父親的身分取得任何特權。入伍時有身家調查要求寫家庭狀況，父親要他不能填自己的職業、軍銜，就是要潘若迪以自己獨立的個體去迎接各種磨練。

潘父退休一直住台東，過世當天潘若迪在台北準備參加沈玉琳記者會，早上聽到消息，當下就決定把工作做完再走，沈玉琳完全不知情，他忙完後趕回台東處理後事，沈玉琳後來得知還問他「你怎不說」，潘父100歲高壽去世，爺爺走時101歲、奶奶97歲，潘家似有長壽基因。

父親對他從小就施以軍事教育，他笑說眷村孩子一路打到大，但他不曾以此對如今已14歲的女兒潘朵拉，「她媽媽扮黑臉，她打過女兒，我從來沒有」，他甚至甘願當女兒的許願池，曾經陪她追星到韓國，在人群中排隊搶票看Super Junior、舒華。

前陣子傳出他跟老婆鬧離婚，他笑說夫妻倆好得很，結婚15年早過了磨合期，「哪對夫妻不吵架，但到現在，我們也不吵了」，每次沈玉琳上節目都爆他老婆的料，還說潘若迪跟女保母泡澡，他笑說，「老沈愛胡說八道，老婆跟他也熟，都習慣了」。

精華 FAQ

  • 他當時人在台北準備參加沈玉琳復出記者會，得知父親過世消息後，先決定把工作完成再返台東處理後事，展現對工作與情義的取捨。

  • 父親在他入伍時，把用宣紙、毛筆寫的信和200元零用金放進行李。當下他先對錢驚喜，直到首次放假重讀，才真正感受信中的深意。

  • 父親是退役少將，卻要求他入伍時不能寫出父親職業與軍銜，讓他靠自己歷練；他如今也不以強硬方式管女兒，反而常陪她追星、當許願池。

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