MTV音樂錄影帶大獎入圍 BTS與師弟團CORTIS交鋒
2026年MTV音樂錄影帶大獎（VMA）正式公布入圍名單，今年女歌手氣勢強勁，天后瑪丹娜（Madonna）以11項提名成為最大贏家，泰勒絲（Taylor Swift）以9項緊追在後，亞莉安娜（Ariana Grande）與莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）則各獲7項提名。本屆頒獎典禮預計於北美時間9月27日登場。
瑪丹娜此次憑新專輯「Confessions II」大放異彩，這也是她相隔7年推出的全新原創專輯，不僅獲得樂迷好評，更一口氣拿下11項提名，刷新個人VMA入圍紀錄。其中「Confessions II – The Film」更入圍年度最佳音樂錄影帶及最佳舞曲等重要獎項。
瑪丹娜在VMA最佳舞曲獎相隔7年後再度入圍，她過去尚未曾在此類別奪冠，這次再度角逐，也讓她有望補上個人VMA紀錄中的一塊拼圖。
泰勒絲則以9項提名位居第2，持續展現超強音樂影響力，並角逐年度最佳音樂錄影帶、年度最佳藝人及最佳流行等大獎。亞莉安娜與莎賓娜卡本特則各拿下7項提名，讓今年VMA幾乎成為女歌手的天下。
韓流方面同樣看點十足。BTS入圍年度最佳歌曲及最佳K-Pop，並將與師弟團CORTIS正面交鋒，角逐最佳K-Pop。該類別競爭者還包括BLACKPINK、KATSEYE、LE SSERAFIM及Lisa，堪稱今年最受矚目的亞洲音樂戰場之一。CORTIS除了入圍最佳K-Pop，也成功打進最佳新人獎項，延續韓國男團在全球樂壇的強勢聲勢。
2026 MTV VMA部分入圍名單
亞莉安娜／〈hate that i made you love me〉
火星人布魯諾／〈I Just Might〉
GENER8ION／〈STORM starring Yung Lean〉
瑪丹娜／〈Confessions II - The Film〉
莎賓娜卡本特／〈Tears〉
泰勒絲／〈The Fate of Ophelia〉
年度最佳藝人
亞莉安娜
火星人布魯諾
瑪丹娜
摩根沃倫（Morgan Wallen）
莎賓娜卡本特
泰勒絲
年度最佳歌曲
防彈少年團／〈Swim〉
艾拉朗莉／〈Choosin' Texas〉
HUNTR/X：EJAE、奧黛麗努娜、REI AMI〈Golden〉
瑪丹娜& 莎賓娜卡本特／〈Bring Your Love〉
奧莉維亞迪恩／〈Man I Need〉
PinkPantheress／〈Stateside + Zara Larsson〉
RAYE／〈WHERE IS MY HUSBAND!〉
最佳新人
Bella Kay
CORTIS
Magnus Ferrell
Malcolm Todd
Myles Smith
Sienna Spiro
Stella Lefty
最佳合作
Clipse、肯德里克拉瑪、Pusha T、Malice／〈Chains & Whips〉
French Montana x Max B／〈Ever Since U Left Me〉
瑪丹娜& 莎賓娜・卡本特／〈Bring Your Love〉
PinkPantheress／〈Stateside + Zara Larsson〉
夏奇拉& Burna Boy／〈Dai Dai〉
Teyana Taylor & Lucky Daye／〈Hard Part〉
最佳流行
亞莉安娜／〈hate that i made you love me〉
Charli xcx／〈SS26〉
Lisa／〈Dream feat. Kentaro Sakaguchi〉
奧莉維亞羅德里戈／〈drop dead〉
莎賓娜卡本特／〈House Tour〉
Tate McRae／〈Nobody's Girl〉
泰勒絲／〈The Fate of Ophelia〉
最佳K-Pop
BLACKPINK／〈JUMP〉
防彈少年團／〈SWIM〉
CORTIS／〈REDRED〉
KATSEYE／〈PINKY UP〉
LE SSERAFIM feat. j-hope of BTS／〈SPAGHETTI〉
Lisa／〈Dream feat. Kentaro Sakaguchi〉
最佳舞曲
Bebe Rexha & Faithless／〈New Religion〉
哈利史泰爾斯／〈Aperture〉
女神卡卡& Doechii／〈RUNAWAY〉
瑪丹娜／〈Confessions II - The Film〉
PinkPantheress／〈Stateside + Zara Larsson〉
Slayyyter／〈DANCE…〉
Tate McRae／〈Nobody's Girl〉
瑪丹娜以新專輯「Confessions II」拿下11項提名，成為本屆VMA最大贏家，並刷新個人入圍紀錄，其中作品更角逐年度最佳音樂錄影帶等重要獎項。 今年VMA幾乎成為女歌手的天下，泰勒絲以9項提名居次，亞莉安娜與莎賓娜卡本特各獲7項，顯示流行樂壇主要獎項幾乎被女性歌手包辦。 BTS入圍年度最佳歌曲與最佳K-Pop，並與師弟團CORTIS在最佳K-Pop正面對決，該獎項還有BLACKPINK、KATSEYE、LE SSERAFIM及Lisa參戰，競爭相當激烈。
精華 FAQ
瑪丹娜以新專輯「Confessions II」拿下11項提名，成為本屆VMA最大贏家，並刷新個人入圍紀錄，其中作品更角逐年度最佳音樂錄影帶等重要獎項。
今年VMA幾乎成為女歌手的天下，泰勒絲以9項提名居次，亞莉安娜與莎賓娜卡本特各獲7項，顯示流行樂壇主要獎項幾乎被女性歌手包辦。
BTS入圍年度最佳歌曲與最佳K-Pop，並與師弟團CORTIS在最佳K-Pop正面對決，該獎項還有BLACKPINK、KATSEYE、LE SSERAFIM及Lisa參戰，競爭相當激烈。
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