MTV音樂錄影帶大獎入圍 BTS與師弟團CORTIS交鋒

BTS入圍年度最佳歌曲及最佳K-Pop，並將與師弟團CORTIS正面交鋒，角逐最佳K-Pop。(路透)

2026年MTV音樂錄影帶大獎（VMA）正式公布入圍名單，今年女歌手氣勢強勁，天后瑪丹娜 （Madonna）以11項提名成為最大贏家，泰勒絲 （Taylor Swift）以9項緊追在後，亞莉安娜（Ariana Grande）與莎賓娜卡本特（Sabrina Carpenter）則各獲7項提名。本屆頒獎典禮預計於北美時間9月27日登場。

瑪丹娜此次憑新專輯「Confessions II」大放異彩，這也是她相隔7年推出的全新原創專輯，不僅獲得樂迷好評，更一口氣拿下11項提名，刷新個人VMA入圍紀錄。其中「Confessions II – The Film」更入圍年度最佳音樂錄影帶及最佳舞曲等重要獎項。

瑪丹娜在VMA最佳舞曲獎相隔7年後再度入圍，她過去尚未曾在此類別奪冠，這次再度角逐，也讓她有望補上個人VMA紀錄中的一塊拼圖。

泰勒絲則以9項提名位居第2，持續展現超強音樂影響力，並角逐年度最佳音樂錄影帶、年度最佳藝人及最佳流行等大獎。亞莉安娜與莎賓娜卡本特則各拿下7項提名，讓今年VMA幾乎成為女歌手的天下。

韓流方面同樣看點十足。BTS入圍年度最佳歌曲及最佳K-Pop，並將與師弟團CORTIS正面交鋒，角逐最佳K-Pop。該類別競爭者還包括BLACKPINK、KATSEYE、LE SSERAFIM及Lisa，堪稱今年最受矚目的亞洲音樂戰場之一。CORTIS除了入圍最佳K-Pop，也成功打進最佳新人獎項，延續韓國男團在全球樂壇的強勢聲勢。

2026 MTV VMA部分入圍名單

亞莉安娜／〈hate that i made you love me〉

火星人布魯諾／〈I Just Might〉

GENER8ION／〈STORM starring Yung Lean〉

瑪丹娜／〈Confessions II - The Film〉

莎賓娜卡本特／〈Tears〉

泰勒絲／〈The Fate of Ophelia〉

年度最佳藝人

亞莉安娜

火星人布魯諾

瑪丹娜

摩根沃倫（Morgan Wallen）

莎賓娜卡本特

泰勒絲

年度最佳歌曲

防彈少年團／〈Swim〉

艾拉朗莉／〈Choosin' Texas〉

HUNTR/X：EJAE、奧黛麗努娜、REI AMI〈Golden〉

瑪丹娜& 莎賓娜卡本特／〈Bring Your Love〉

奧莉維亞迪恩／〈Man I Need〉

PinkPantheress／〈Stateside + Zara Larsson〉

RAYE／〈WHERE IS MY HUSBAND!〉

最佳新人

Bella Kay

CORTIS

Magnus Ferrell

Malcolm Todd

Myles Smith

Sienna Spiro

Stella Lefty

最佳合作

Clipse、肯德里克拉瑪、Pusha T、Malice／〈Chains & Whips〉

French Montana x Max B／〈Ever Since U Left Me〉

瑪丹娜& 莎賓娜・卡本特／〈Bring Your Love〉

PinkPantheress／〈Stateside + Zara Larsson〉

夏奇拉& Burna Boy／〈Dai Dai〉

Teyana Taylor & Lucky Daye／〈Hard Part〉

最佳流行

亞莉安娜／〈hate that i made you love me〉

Charli xcx／〈SS26〉

Lisa／〈Dream feat. Kentaro Sakaguchi〉

奧莉維亞羅德里戈／〈drop dead〉

莎賓娜卡本特／〈House Tour〉

Tate McRae／〈Nobody's Girl〉

泰勒絲／〈The Fate of Ophelia〉

最佳K-Pop

BLACKPINK／〈JUMP〉

防彈少年團／〈SWIM〉

CORTIS／〈REDRED〉

KATSEYE／〈PINKY UP〉

LE SSERAFIM feat. j-hope of BTS／〈SPAGHETTI〉

Lisa／〈Dream feat. Kentaro Sakaguchi〉

最佳舞曲

Bebe Rexha & Faithless／〈New Religion〉

哈利史泰爾斯／〈Aperture〉

女神卡卡& Doechii／〈RUNAWAY〉

瑪丹娜／〈Confessions II - The Film〉

PinkPantheress／〈Stateside + Zara Larsson〉

Slayyyter／〈DANCE…〉

Tate McRae／〈Nobody's Girl〉