蕭薔要粉絲「撞南牆」分享生活哲學：別活在別人眼光裡

蕭薔有無厘頭一面。圖／摘自微博

蕭薔剛以「浪姐」受矚目，近日錄製小紅書 影片，化身「人生解惑姐姐」回答粉絲各種生活難題，從如何面對挫折、擺脫內耗，到情緒表達與生活日常，分享自己的生活哲學。不過向來說話帶有個人風格的她，面對粉絲求助時竟突然「耍冷」，直指想要成長最好的老師就是「南牆」，讓人哭笑不得。

「不撞南牆不回頭」跟「不見棺材不掉淚」、「不到黃河心不死」含義相近，蕭美眉也許深深理解勸人有多難，才會說出這句看似無厘頭，卻頗有深意的話。她認為每個人的條件、標準、感受及接受程度都不同，有些人即使聽了別人的建議也未必能真正理解，因此與其直接告訴答案，不如讓自己親身經歷，「你可以來分享一些你撞了南牆以後的感受」。她更說，唯有真正經歷過挫折，才會產生深刻感受，再回頭討論如何解決問題，「沒有切膚之痛，你怎麼知道痛是什麼？」

談到現代人常有的「內耗」，蕭薔認為，最大的心理負擔往往來自「世俗的標準」。如果一直活在別人的評價與眼光中，自然容易感到不自在，因此她建議多接近大自然，也多聆聽自己內心真正的聲音，試著找到適合自己的生活節奏。

至於情緒是否應該直接表達，她認為可以，但「尊重」必須是最重要的前提。她表示，不論是避免受委屈，或是勇敢表達情緒，都不能建立在傷害他人的基礎上，「真正的自由也是建立在尊重之上。」只要沒有冒犯對方，就可以適度表達自己的情緒與感受。

除了分享人生觀，蕭薔也透露自己近期的生活樂趣是「花」。她笑說，自己訂了很多花，每天早上約8點就會收到不同品種的鮮花，還會仔細觀察每一種花最漂亮的時期能維持幾天，以及什麼時候該補進新的花材。對她而言，每天醒來都像拆驚喜，「會想明天又會有什麼樣的顏色、什麼樣的品種，然後應該要擺在哪裡。」她也希望未來能持續透過小紅書，和粉絲分享這樣的生活點滴。