我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罐頭魚竟比新鮮魚更營養？專家推薦這5種最值得買

紐約租房新門檻 租客付費才能看房源…今日5件事

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

記者林士傑／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
康康(左)邀7歲女兒Alyssa同台飆唱。圖／麗星郵輪提供
康康(左)邀7歲女兒Alyssa同台飆唱。圖／麗星郵輪提供

康康日前登上麗星郵輪獻唱招牌金曲，並規劃模仿串燒秀，靠著嘴上功夫逗樂觀眾。他的7歲女兒Alyssa成為神祕嘉賓，可愛又穩健的台風征服全場，康康大讚表現90分，「不過她唱歌還是小孩的技巧」。

其實Alyssa很喜歡表演，過往跟康康一起錄影表現落落大方，2年前也在康康的兒歌專輯中合唱，康康不禁自嘲：「女兒不能偷生，她看爸爸講笑話，也跟我一樣很愛表演。」康康說起初規劃讓女兒Solo，不過攜手演出兒歌「按摩師昏倒了」別具意義，且Alyssa提前背熟笑話，萌樣讓人大讚可愛，康康說彩排時只叮嚀「不能用背的，講話不要連在一起」，貼身指導女兒各種技巧。

談到女兒的偶像，康康說是BLACKPINK、i-dle以及王心凌，即興邀約女兒尬舞，卻被吐槽「你又不會跳」。個性幽默的康康模仿起伍佰、洪榮宏、凌峰維妙維肖，模仿劉德華更是傳神，但從來沒被說過像劉德華，還虧好友沈玉琳、黃鐙輝自稱嘉義、南港彭于晏，笑說：「我這樣講的話，就跟他們兩個一樣不要臉。」

劉德華 伍佰

上一則

心疼陳幸妤等趙建銘20年 她說「我等20個小時就要發瘋」

下一則

蕭薔要粉絲「撞南牆」分享生活哲學：別活在別人眼光裡

延伸閱讀

陳盈潔病逝 康康悲吐最後一面心疼內幕

陳盈潔病逝 康康悲吐最後一面心疼內幕
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
孫儷出門妝容交給10歲女兒打理 「不怕眼線戳眼睛了」

孫儷出門妝容交給10歲女兒打理 「不怕眼線戳眼睛了」
不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

熱門新聞

黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

2026-08-16 16:59
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

2026-08-14 22:11
妮可基嫚近期親吐婚姻真相。路透

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

2026-08-17 14:14
中國歌手汪峰。（取材自微博）

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

2026-08-11 22:59
謝霆鋒二兒子Quintus（謝振南）亮相排球賽場。（取材自微博）

謝霆鋒次子曝近照 網：眉眼根本張柏芝、神韻像爸

2026-08-16 02:26

超人氣

更多 >
華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉

華人網紅罵中國20年 看洛杉磯像「殭屍末日」想回國道歉
中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」

中國軍演準備台幣大鈔 「部隊到台灣島上不能學匪兵巧取豪奪」
妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」

妮可基嫚19年婚姻告結親吐真實心聲 苦嘆「世事不公」
大多數人冰箱都用錯了 專家：牛奶、雞蛋別再放這裡

大多數人冰箱都用錯了 專家：牛奶、雞蛋別再放這裡
重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課