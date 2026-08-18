全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

康康(左)邀7歲女兒Alyssa同台飆唱。圖／麗星郵輪提供

康康日前登上麗星郵輪獻唱招牌金曲，並規劃模仿串燒秀，靠著嘴上功夫逗樂觀眾。他的7歲女兒Alyssa成為神祕嘉賓，可愛又穩健的台風征服全場，康康大讚表現90分，「不過她唱歌還是小孩的技巧」。

其實Alyssa很喜歡表演，過往跟康康一起錄影表現落落大方，2年前也在康康的兒歌專輯中合唱，康康不禁自嘲：「女兒不能偷生，她看爸爸講笑話，也跟我一樣很愛表演。」康康說起初規劃讓女兒Solo，不過攜手演出兒歌「按摩師昏倒了」別具意義，且Alyssa提前背熟笑話，萌樣讓人大讚可愛，康康說彩排時只叮嚀「不能用背的，講話不要連在一起」，貼身指導女兒各種技巧。

談到女兒的偶像，康康說是BLACKPINK、i-dle以及王心凌，即興邀約女兒尬舞，卻被吐槽「你又不會跳」。個性幽默的康康模仿起伍佰 、洪榮宏、凌峰維妙維肖，模仿劉德華 更是傳神，但從來沒被說過像劉德華，還虧好友沈玉琳、黃鐙輝自稱嘉義、南港彭于晏，笑說：「我這樣講的話，就跟他們兩個一樣不要臉。」