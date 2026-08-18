心疼陳幸妤等趙建銘20年 她說「我等20個小時就要發瘋」

佩甄出席公益記者會。記者林怡秀／攝影

佩甄今出席「人安基金會X7-ELEVEN花東關懷-寒士吃飽 食在幸福」零錢捐公益募款記者會，前第一千金陳幸妤婚變引發全台熱議，佩甄表示也有看到新聞，對陳幸妤的遭遇十分心疼，「相信她也是為了孩子顧全大局，希望天下的媽媽們都能多善待自己」。

陳幸妤在鏡頭前吐露心境，表示自己等了趙建銘20年，希望趙建銘出獄後一家五口能出國旅遊，卻沒想到趙建銘是帶護理師許芊芊以員工旅遊的名義去義大利 ，佩甄說：「我有看到她這段訪問，覺得很心疼，一個女生在等一個不存在的人真的很可怕，我20個小時沒看到老公我都要發瘋，她說20年真的讓我很難過」，她也心疼陳幸妤的3個孩子等不到爸爸的關愛，「希望天下的媽媽們，都能多愛自己，多善待自己一點」。

問她會希望醫生老公王祚軒和診所裡的護理師保持距離嗎？她回：「我很早以前就跟他講過，希望他公私分明，於公於私都應該要保持距離。」她笑說她不會去診所查勤，「不至於啦，我覺得不管是在哪裡都要有邊界感，這和工作無關」，她也認為，如果在婚姻中已經感受不到愛，勇敢離開並不是壞事，而且陳幸妤完全有底氣可以自己站起來，「現代新女性要先把自己顧好，才有餘力去照顧別人」。