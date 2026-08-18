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反向爆火票房飆升「牛來」導演曾窮到淘二手設備

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反向爆火票房飆升「牛來」導演：窮到在閒魚淘二手設備

記者林宸誼／即時報導
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2026年暑期檔大陸國產動畫電影「牛來」近日引發熱烈討論。（取材自極目新聞）
2026年暑期檔大陸國產動畫電影「牛來」近日引發熱烈討論。（取材自極目新聞）

中國國產動畫「牛來」導演、34歲信雨萌坦言，曾窮到到「閒魚」的二手平台淘二手設備，壞的機率非常高，甚至電腦的主板都燒了。

「牛來」以粗糙的3D建模、碎片化的抽象劇情，非但沒有湮沒在市場中，反而憑藉「反向種草」的獵奇效應一路走高，票房從最初的人民幣數千元，一路突破人民幣千萬元大關。

快科技報導，隨著動畫電影「牛來」熱度反向暴漲，導演信雨萌先前的一段專訪音訊被網友扒出。他在訪談中自曝製作影片期間燒壞主板的幕後經歷，在社交平台刷屏發酵。

今年34歲、本科學習藝術景觀專業的信雨萌，首次對外揭秘了「牛来」名字的由來。

信雨萌指出，一是2021年是牛年吧，再一個父親也是屬牛的。之後就是想到了這個從頭到尾的一個貫穿，也是結合了自己的一個人生的感悟，形成了一個共鳴，慢慢慢慢的就出來了這麼一個比較其獨特的作品”

聊到影片的創作投入，信雨萌感慨萬千。他透露，「投入主要是時間精力上，在資金上肯定也是有投入，包括做這個作品首先要有設備，例如電腦、配件，包括顯卡之類的一些東西。」

信雨萌坦言，許多東西是高階的製作的效果好，一定是更貴的。價格非常的昂貴，在這個時候，有些東西根本是無法承受。

他進一步介紹稱，例如實在不行的話，還去像閒魚這類的二手平台去採購了一些硬體，壞的機率非常高，不少都是壞了，有的電腦的主板都燒了，這個燒錢的過程，也是一個煎熬的過程。

這番幕後自述一經流出，引發討論。不少網友被導演五年孤軍奮戰的經歷深深打動：無外來投資、沒有外包團隊，僅憑一台家用電腦逐幀打磨動畫，硬體燒壞依舊咬牙堅持，熱愛足以抵禦萬般困難。

同時也有網友調侃：雖然影片內容爭議不斷，但實打實的「牛」真的來了。

值得注意的是，貓眼電影數據顯示，截至8月17日14:55分，電影「牛來」票房已經突破人民幣1263萬元，逆勢收穫亮眼的市場成績。

精華 FAQ

  • 影片因粗糙3D建模與碎片化抽象劇情形成獵奇效應，被網友以「反向種草」方式傳播，熱度持續上升，最終帶動票房從數千元衝到1263萬元以上。

  • 信雨萌表示，製作時資金非常有限，只能到閒魚等二手平台購買硬體設備，包括電腦、配件與顯卡，因設備品質不穩，故障率高，連主板都曾燒壞。

  • 他說片名一方面因2021年是牛年，另一方面也與父親屬牛有關，並結合自己的人生感悟，讓這個從頭到尾貫穿牛元素的作品慢慢成形。

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