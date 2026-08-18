新婚老婆被爆年齡、學歷造假 吳建豪霸氣護愛

荒卷繪美(Emi Aramaki)是吳建豪的老婆。(圖／摘自Instagram)

離婚8年的吳建豪，6月時宣布再婚，老婆是日本 歌手荒卷繪美（Emi Aramaki），交往過程低調褒愛，未料現傳出荒卷繪美的年齡、學歷造假，吳建豪正面迎擊謠言。

165公分高的荒卷繪美在日本福岡出生，3歲開始學習鋼琴，展現出對音樂的濃厚興趣，9歲移居英國倫敦，自英國倫敦大學學院畢業後便將朝藝人之路邁進，5年前發表「Lonely Night」單曲正式出道，累計6首歌曲都由她包辦創作。

據「壹蘋新聞網」報導，荒卷繪美對外號稱35歲、畢業於英國倫敦大學學院，但是完全找不到她就學期間的生活照以及畢業照，加上有人翻出她2013年參加高中畢業典禮的照片，若按其所稱年齡推算，2013年時應已22歲，理論上當時不可能是高中生，質疑她的年紀造假。

對於老婆資料遭到懷疑，吳建豪透過所屬相信音樂鄭重澄清，「對於近日爆料者爆料和網路上流傳的『謊報年齡』、『學歷造假』的說法，均非事實」，他說老婆實際年齡為31歲、畢業於University College London（UCL），相關資訊都能被查證，且從未對外聲稱老婆35歲，「把事實說明白，希望這件事情到此為止。謝謝大家關心」。

荒卷繪美(Emi Aramaki)傳出年齡、學歷造假。(圖／摘自Instagram)

吳建豪霸氣護愛。(圖／摘自Instagram)