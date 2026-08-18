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Joeman半夜要女友煮牛肉麵 醫揭「扣分」背後恐怖操控

記者黃羿馨／新竹即時報導
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Joeman(左)和蕭伊上月證實已經分手。圖／摘自IG
Joeman(左)和蕭伊上月證實已經分手。圖／摘自IG

百萬網紅Joeman近日陷入感情風波，前女友蕭伊公開指控交往期間遭「扣分」、深夜被要求煮牛肉麵等引發熱議。精神科醫師楊聰財從心理學角度分析，若親密關係長期充斥條件式考核、服從測試及被替換威脅，恐形成情緒操控，使伴侶陷入依附焦慮與自我懷疑。

楊聰財表示，從親密關係心理學來看，外在條件優渥、經濟能力佳，不代表就能建立健康穩定的關係。若相處過程充斥隱瞞、條件式考核及情緒勒索，愛可能逐漸從提供安全感的關係，轉變成彼此消耗的角力。

楊聰財從生理、心理、社會及精神靈性4個面向分析。生理層面上，人類追求新鮮感及短期刺激與大腦多巴胺機制有關，若習慣透過尋求新對象獲取即時滿足，可能不斷向外尋求刺激；親密關係若缺乏忠誠及安全界線，也可能衍生生理健康及疾病傳播風險。

心理層面上，楊聰財指出，事件中所描述的「扣分機制」及「不來就是沒心、不煮就找別人」等情況，若屬實，可視為情緒操控及條款式控制的警訊。控制者可能透過要求伴侶服從，確認自己在關係中的掌控程度；看似只是要求深夜煮一碗麵，背後真正需要注意的是「服從測試」。

他說，對被控制的一方而言，長期處於隨時可能被扣分、否定甚至替換的壓力下，容易產生依附焦慮，不斷檢討「是不是自己做得不夠好」，久而久之可能侵蝕自我價值與判斷能力，甚至為維持關係而一再退讓原有界線。

社會層面上，楊聰財認為，即使女性經濟獨立，仍可能受到傳統親密關係中「照顧者」、「包容者」角色期待影響，在不對等關係中持續忍耐。部分人在追求階段願意投入大量時間、金錢及心力，關係穩定後卻將伴侶付出視為理所當然，也容易造成心理失衡。

楊聰財提醒，健康的親密關係不應建立在恐懼、考核及交換上，而應具有清楚界線及相互尊重。當伴侶頻繁以分手、找別人、扣分等方式迫使另一方服從，就應重新檢視關係是否已失衡；唯有停止過度討好、重新建立自我價值，並在生理上互相守護、心理上互相支持，才能建立較穩定且平等的親密關係。

精神科醫師楊聰財表示，若相處過程充斥隱瞞、條件式考核及情緒勒索，愛可能逐漸從提供...
精神科醫師楊聰財表示，若相處過程充斥隱瞞、條件式考核及情緒勒索，愛可能逐漸從提供安全感的關係，轉變成彼此消耗的角力。圖／楊聰財提供

精華 FAQ

  • 前女友蕭伊指控交往期間曾遭「扣分」對待，還被要求半夜煮牛肉麵，外界因此質疑這些互動是否帶有控制與施壓意味。

  • 楊聰財認為，這不只是要求做事，而是透過分手、找別人等語句進行服從測試與情緒操控，藉此確認自己在關係中的掌控力。

  • 被控制的一方容易產生依附焦慮，不斷懷疑是不是自己不夠好，久而久之會侵蝕自我價值、判斷能力，並為維持關係一再退讓界線。

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