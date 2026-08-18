「戲說一哥」瘦瘦針險喪命 半夜爬門口求救：我一定要活

陳建隆胖瘦差異模樣。圖／陳建隆提供

台灣三立「戲說一哥」陳建隆（改名陳麒凱）難得跨境加入台8（台灣台語8點檔）「針線緣」，演個一臉壞相的肖豬哥「賴董」，臉和身形跟過去相比瘦了一圈。今年跨入半百大關，加上離婚後復出，他抱著「人生最後一搏」覺悟，竟然密集打瘦瘦針，「差一點半夜死掉，還好有爬到大哥門口拍門叫救護車，我這瘦，是用命換來的」。

陳建隆跟陳子玄離婚前，一度退出幕前照顧兩人生的兒子，復出後改名，歸零重回「戲說台灣」，根本打回原形，只能演員外跟妖怪。想當男主角就不能胖，陳建隆身高178公分，體重73公斤，現實中看還可以，但一上鏡臉又肉又圓，他嘆：「除非吃很少，但年紀大了免疫和代謝變差，很難瘦。」

上一次接拍台8已是11年前的「甘味人生」，這回接到8點檔「針線緣」邀約，陳建隆在今年6月中旬決定找醫生打瘦瘦針，別人都不餓，他還是很餓，調整劑量後才有Feel，「還是會餓，但吃幾口，只是很少的量，很快吞不下去，再吞就會想吐，大腦會說夠了」。

打到第3劑時，陳建隆已順利瘦6公斤，只是第2劑和第3劑之間只差5天，偏又碰上重感冒，結果在打完第3天整個發作，他吃西藥時就開始反胃暈眩，一度還懷疑是否染上covid 19？凌晨2 點情況急轉直下，他喘到無法呼吸，全身大飆汗、無力，心想完了，掙扎起床後根本沒力氣求救，就一路爬到大哥房間拍門，大哥在洗澡，女友開門見他這模樣嚇呆，趕緊叫救護車。

講起這段瀕死經驗，陳建隆當時心裡「完了我要死了」、「我一定要活著…還有兒子要養」各種念頭交織，妙的是救護車一到，他瞬間緩和，整個人從頭冷到腳大爆汗，形容「像屍體退冰」，但至少知道「我不會死了」。救護人員原本要用擔架抬他，哥哥希望他還是去醫院檢察，所以最後他是自己走下樓坐上救護車。

不料進了醫院急診室，陳建隆的病情再度爆發，期間反覆5次，他有跟醫生坦白「我有打瘦瘦針」，被問什麼品牌時也答不出來。做完各種檢查後，報告沒有異常，連他都傻眼：「厲害了吧，神奇了吧。」最後自己下了結論，應該是太快打第3劑，加上吃感冒藥、藥物過敏導致。

問他還打不打？陳建隆答案是「會」，這一路打下來共瘦了8公斤，為了「針線緣」，3場戲買了2套西裝，拍攝當時才瘦4公斤，但在鏡頭前已顯得臉小。某天他到「戲說台灣」新單元「「穿越紅線情」定裝，工作人員都嚇到，「我平常很活潑，那天像消了氣的汽球，連講話都在咳在喘」。難怪傅子純因白血病走的時候，有同事提醒他「要小心」。

接下來本名是王建隆的王凱也猝逝，因為同為「建隆」，兩人都知道彼此，廟會活動碰面會點個頭。陳建隆透露今年遇到王凱時有小聊，當時還驚呼：「哇天哪，你怎麼瘦成這樣？」他說王凱以前很帥，像混血兒，突然變瘦一定有問題，說著說的也自我喊話：「我也知道身體重要，還是要有分寸。」

陳建隆曾經胖到像顆球。圖／摘自臉書

陳建隆在三立台8「針線緣」扮賴董，對葉華出言輕佻。圖／三立提供

陳建隆（右）和Darren對戲。圖／三立提供