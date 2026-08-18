女網紅發聲了 認了做過酒店「確實曾曖昧互動Joeman」

Naomi否認曾和Joeman交往。圖／摘自Threads

台灣百萬YouTuber Joeman遭前女友蕭伊控訴，在交往期間和女網紅、AV女優私下往來。被影射的AV女優Tiny昨先公開澄清，今天女網紅Naomi也發聲，否認介入Joeman感情。

Naomi表示，「我與 Joeman 過去確實曾有過較為曖昧的互動，但彼此並未正式交往。據我所知，Joeman 與蕭小姐自民國113年6月間開始交往；自兩人交往後，我與 Joeman 始終維持朋友關係，從未有任何逾越朋友分際的行為，也不存在感情關係重疊的情形」。

她承認在 Joeman 與蕭伊交往以前，曾前往 Joeman 住處，也曾與 Joeman 及其他朋友一同前往日本 慶生，但大家只是朋友。「另外，我於民國113年(2024年)1月15日至115年3月1日期間，確實曾居住於 Joeman 名下的另一處房屋，主要供我偶爾北上工作時居住，期間也曾與妹妹共同居住。Joeman 並未與我共同居住，我們之間也始終維持朋友關係」。

她承認確實曾在酒店工作，「但我與 Joeman 並非因此認識，兩件事情之間也沒有任何關聯」。Naomi說：「我沒有要責怪蕭小姐，也沒有要責怪 Joeman，更無意透過這份聲明攻擊任何人。我只是希望把與自己有關的事情說明清楚，也希望相關討論能回到事實本身。」

然而她的聲明完全沒人相信，尤其是蕭伊在交往的兩年中，不知道Naomi住在Joeman名下房產長達一年九個月，完全說不過去。網友直接叫Naomi拿出房租支付憑證，吐槽她的聲明只是將Joeman出軌行徑越描越黑。