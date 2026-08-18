姜厚任稱「正義來得太突然」 童芯遭控詐保案不起訴確定

姜厚任上周在記者會轟蔣女恩將仇報。(記者林士傑／攝影)

台灣71歲資深演員姜厚任日前公開與小20歲女友陳苡孋（改名童芯）的戀情，卻因女方過去婚姻、學歷及財力等問題引發外界質疑，更有網友指控童芯涉及「詐欺癌症保險 金」。姜厚任當時曾召開記者會替女友及其家人澄清，強調自己之所以站出來，是因為不願看見曾經幫助過自己的人遭受不實指控。如今案件出現最新進展，他18日發文透露，檢方已駁回再議，童芯遭指控的刑事案件確定不起訴。

只是發文底下留言，許多網友仍擔心老姜被騙，「姜大哥醒醒啊」、「何苦淌渾水」，還有人覺得姜厚任的臉書應該已經被陳苡孋把持或遭到盜用了。

姜厚任以「正義來的太突然」為題發文表示，前一天早上助理帶來高檢署公文，結果是「再議駁回」，也代表童芯遭控的刑事案件偵查終結，作出「不起訴處分」。他原本以為程序可能還要等上幾個月，沒想到「10天就判下來了」，讓他相當感慨。

對於司法結果，姜厚任表示，「當一個社會道德淪喪、公義不彰的時候，法律就成了最後一道防線」，雖然台灣司法「偶有弊端」，但他仍相信絕大部分司法人員能夠明辨是非，並感謝司法單位替人民的財產與尊嚴提供保障。

回顧這場風波，姜厚任對於外界指控相當不滿，認為所謂「詐欺癌保」的說法，將一個照顧病患的家庭描述成「為了騙錢才對人好」，甚至把一名天天與主治醫師通話討論病情的人，說成是「詐欺病人用來看病的保險金」。他強調，實際情況並非如此，並指出相關保險金是在病人康復半年後，才由對方自願進行投資。

姜厚任更直指，這場刑事指控「只是為了影響民事判決」，並感嘆「這樣反噬曾經救自己一命的恩人，天理能容嗎？」如今隨著刑事案件不起訴，他也認為終於還原部分事實。

面對這段時間外界支持與批評的兩極聲音，姜厚任感謝一路相信自己的人，並以英文「A friend in need is a friend indeed.」形容患難見真情。他強調，「我支持童芯，是因為我支持正義」，也透露對於少數不明就理、直接對他謾罵的人，已選擇封鎖，認為「人與人相處，有緣則來、無緣則去，又何必勉強？」

至於曾公開批評、指控童芯的人，姜厚任表示，他們並不憎恨對方，之所以提告是「不得已，因為必須證明是非」。他表示，如果提告成功，歡迎善意和解；如果最終沒有提告成功，也代表對方並未構成惡意攻擊，「那麼大家拍拍手，各走各的路」。

姜厚任也坦言，訴訟不僅勞民傷財，也會浪費社會資源，但如果完全不提告，又容易被解讀成默認指控，因此讓他陷入「告與不告間，妾身千萬難」的兩難。他透露自己過去從未被告，也沒有主動提告過，即使曾被前任理事長坑掉一戶房子，也選擇沒有走法律途徑。

如今為了童芯一家人站出來召開記者會，他表示目的只是希望澄清事實，「希望下不為例」。對於這段時間的爭議與紛擾造成外界困擾，他也在文末致歉，並透露風波過後，將與童芯一起做公益回饋社會，「讓台灣更和諧、更美好」。

姜厚任分享女友陳苡孋遭指控的刑事案件確定不起訴。(圖／摘自臉書)