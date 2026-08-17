陳盈潔託夢謝恩人 許常德曝催淚內幕 轟家人「沒關心」

陳盈潔(左)、許常德交情深厚。圖／摘自臉書

資深藝人陳盈潔日前病逝，家屬以低調、不對外公開為原則處理後事，許常德在她生前頻頻前往醫院探視，並舉辦募款音樂會，昨晚宣布將於28日幫她舉辦告別會，好好感謝一路以來真正幫助、關心陳盈潔的人。

許常德在臉書發長文分享照顧陳盈潔的心聲，也說陳盈潔相當感謝主治醫師，「我才知道這三年，陳盈潔老師不是都沒能力語言表達的，甚至誰來探訪、誰為她做了什麼，她都深深知道」。

他近日跟看護通電話，坦言看護是唯一陪伴在陳盈潔身邊的「家人」，而當陳盈潔過世之後，看護表示她的面容安詳，隔天自己還夢到陳盈潔，對著自己說「謝謝妳將我最後身體整潔的很乾淨」，許常德感性表示：「很心疼陪伴陳姐到最後的看護有滿滿的不捨淤積在心裡，有時還體諒費用不夠而主動退費或說不拿，這個恩情我都看在眼裡。」

許常德說原先尊重家人處理後事的決定，但是陳盈潔的家人這段時間根本沒實際關心，也沒支付葬儀費，現在覺得一切不該這樣落幕，「陳姐這三年的機會，都是很多粉絲、很多不具名的捐助者、很多藝人挺身而出的無償表演，甚至很多前輩出錢的支援下才完成的，尤其是不願公開名字的主治醫師和護理人員和看護，這些人才是陳姐真正想告別的人，如今這些人卻不一定有機會去弔唁」。

他說過往每場音樂會都有側拍，更進一步剪輯成紀錄片，會在28日追思會上播放，「我相信，陳姐會希望我這麼做」。