911錄音曝光…海蒂潘妮迪亞疑似藥物過量 現場急喊CPR

女演員海蒂潘妮迪亞（Hayden Panettiere）驚傳離世，享年36歲。（美聯社）

據紐約郵報報導，曾因「超異能英雄」（Heroes）走紅的女演員海蒂潘妮迪亞（Hayden Panettiere）驚傳離世，享年36歲。她於8月16日下午在南卡羅來納州 格林維爾（Greenville）一處住所內被發現失去反應，警方與緊急醫療人員趕抵現場後進行搶救，但最終仍回天乏術。

根據紐約郵報取得的911調度錄音，當天下午1時51分，一名海蒂的熟人從格林維爾一處公寓撥打911，通報現場有一名「沒有反應的女性」，並表示對方處於「心臟驟停」狀態。

急救人員抵達後，立即對這名36歲、出生於紐約州 帕利塞德斯（Palisades）的女子展開搶救，並採取「高級心臟生命支持」（advanced cardiac life support）措施，包括持續進行心肺復甦等急救處置。

稍後的緊急醫療通訊中，另一名EMT表示，他們正前往同一地址處理一宗疑似「藥物過量」事件，並確認現場仍在進行CPR。海蒂最終於下午2時32分被宣告死亡，距離她37歲生日僅差5天。

不過，目前「藥物過量」仍只是911調度資訊中的初步描述，並非官方確認的死因。警方與驗屍官辦公室仍在調查她的死亡原因。

警方表示，當天是由海蒂的一名「熟人」發現她並撥打911，但目前尚未公開這名人士的身分。警方初步調查也未發現「他殺或其他可疑情況」，案件仍在調查中，相關驗屍結果將有助於確認確切死因。

據報導，海蒂前一天曾與時分時合的前男友希克森（Brian Hickerson）一同從洛杉磯搭機前往南卡羅來納州。不過，目前並沒有官方證實希克森就是當天發現海蒂的人。

海蒂的猝逝，也發生在她出版回憶錄「這就是我：一場審視」（This Is Me: A Reckoning，暫譯）。僅約三個月後。書中，她毫不避諱地談及自己多年來的人生低潮，包括酒精與藥物成癮、產後憂鬱症、家庭暴力，以及童年成名後承受的巨大壓力。

海蒂自幼便踏入演藝圈，11個月大時就曾出演廣告，之後陸續參與「One Life to Live」及「Guiding Light」等電視劇。

然而，在光鮮亮麗的演藝生涯背後，海蒂多年來也一直與成癮及心理健康問題抗爭。

她曾透露，自己15歲時，在準備走紅毯前就有人提供所謂的「happy pills（快樂藥丸）」給她。她後來接受眾生相訪問時表示，當時那些藥物是為了讓她在接受採訪時「看起來更有精神」。年紀尚輕的她當時並不知道這樣的做法有何不妥，也沒有意識到這可能成為日後成癮問題的開端。

2014年12月，海蒂生下女兒Kaya。孩子的父親是烏克蘭前重量級拳王克里契科（Wladimir Klitschko）。生產後，她曾經歷嚴重的產後憂鬱症，並於2015年10月入住戒療中心接受治療。

2020年，她再次進入戒療中心，接受長達8個月的酒精與藥物成癮治療。她在回憶錄中也提到，醫生曾警告她，如果繼續飲酒，可能在五年內因健康問題死亡。

如今，這位從童星一路成長為知名女演員的海蒂潘妮迪亞，卻在36歲之年突然離世。

她的一生曾經歷成名、掌聲與事業高峰，也曾長期面對成癮、產後憂鬱症及家庭暴力等人生困境。她近年逐漸重新投入演藝工作，也透過回憶錄公開自己的傷痛與復原歷程。

目前警方初步調查並未發現他殺或可疑情況，但海蒂潘妮迪亞的確切死因仍有待驗屍及後續調查結果確認。