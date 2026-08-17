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林志穎心疼Kimi被比較 揭開林俊傑絕美女友真面目

記者林士傑／即時報導
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林志穎明年將迎來別具意義的出道35周年。圖／AEPL提供
林志穎明年將迎來別具意義的出道35周年。圖／AEPL提供

林志穎曾因車禍重傷，康復後一切安全為上，近來愛上匹克球，今出席AEPL 亞洲菁英匹克球聯盟活動，直呼匹克球比賽車還刺激。對於16歲長子Kimi成為話題人物，他低調不願多談，私下鼓勵兒子做自己，盼外界別過度關注，喊話：「Kimi就是Kimi，為什麼大家要把我跟他放一起比。」

他和老婆都不排斥小孩加入演藝圈，透露10歲兒子Jenson熱愛音樂，主動要求學鋼琴、吉他等，表演台風穩健，現仍處於摸索階段。他想讓兒子自由發展，不過度干涉規劃，「出道前提是先通過我這關，因為身為星二代會更受關注，希望他培養出全方位的才華」，也能接受兒子接受韓國專業培訓，林志穎說：「希望兒子是真的喜歡演藝圈再走這行。」

16歲簽約、17歲出道的他，明年迎來別具意義的出道35周年，面對許多演唱會邀約，他考量到完整性遲未點頭，「不想要東做一場西做一場，希望是規劃相當完整的巡演」。不過他今年會舉辦生日會，也將推出新歌，21日會當職棒統一獅主題日嘉賓，他說：「之前周杰倫開唱時，有上去舞台站一下，這次是我在大巨蛋的第一次演出。」

他接到邀約時火速答應，提前數周規劃25分鐘的表演內容，目前燒掉數百萬，不擔心唱跳體力：「這也是大家想看的。」好友林俊傑也曾在大巨蛋開唱，有沒有找他一起打球？林志穎說「不知道耶，他也算忙」，透露已經見過林俊傑的女友，誇對方很乖、很靦腆。至於砸２億入手的法拉利F80，他低調說仍在跑手續中，尚未交車。

林志穎近來愛上匹克球。圖／AEPL提供
林志穎近來愛上匹克球。圖／AEPL提供

精華 FAQ

  • 他表達心疼與低調，認為外界不該過度關注，並強調「Kimi就是Kimi」，希望兒子能按照自己的步調生活，不要一直被拿來和父親或其他人比較。

  • 他和老婆都不排斥，但強調要先看孩子是否真的喜歡。Jenson熱愛音樂、會學鋼琴和吉他，若要出道得先通過他的把關，也希望兒子具備全方位才華。

  • 他將迎來出道35周年，今年會辦生日會、推出新歌，並在21日擔任統一獅主題日嘉賓，為大巨蛋首次演出做足準備；此外，砸2億買下的法拉利F80也還在辦手續。

林志穎 周杰倫 匹克球

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