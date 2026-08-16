不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供

台灣資深歌手黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚日前受邀上台視「雙星家遊團」，他們兩個家庭原本就熟識，碰面後立刻聊成一片，從野餐、採茶到品嚐在地美食，行程充滿歡笑。

採茶過程中，大家即興演起短劇，互動自然又逗趣，旅途中，兩家人也難得聊起「星二代」身分帶來的壓力，黃露瑤坦言，剛踏入演藝圈時，曾經很抗拒父親黃西田的光環，並表示：「我一開始真的不想承認他是我爸爸，真的很想撕掉這個標籤，因為會一直被比較。」加上父親一開始並未完全支持她進入演藝圈，讓她更感受到這條路並不容易。黃西田則坦言，當父母的本來就會擔心孩子的未來，曾想過：「找一個穩定的工作來做不是比較好嗎？」

而林吟蔚同樣曾因星二代身分承受外界眼光，過去她邀請父親安迪、母親阿娥到現場替自己加油，沒想到之後參與表演時，卻開始被貼上「星二代」、「靠關係」等標籤，阿娥也透露，自己過去其實很不希望孩子進入演藝圈，表示：「這行真的很辛苦，能不要進來就不要進來。」但看見孩子對表演的熱愛與自身才華，最終仍選擇放手支持，「既然她喜歡就讓她去發揮。」

黃西田與陳慧娥都曾擔心孩子走上演藝之路，但在這趟旅程也讓兩代之間有更多交流，談到此次出遊，黃西田開心表示：「非常開心，有吃有喝有玩，圓滿。」黃露瑤笑說，難得看到爸爸一路保持好精神，讓她相當意外，阿娥也希望未來能有更多機會和女兒一起出門，更希望有機會可以常常約出去吃飯聊天，林吟蔚則表示，很開心能帶媽媽出門，讓她與老朋友聊天敘舊、一起吃美食，也為彼此留下難得的相處時光。

黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供