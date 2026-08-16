我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

伊朗懸賞3萬美元擊殺或俘虜美軍 女性行動獎金加倍

不想承認爸爸是黃西田 黃露瑤：真的很想撕掉這個標籤

記者李姿瑩／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供
黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供

台灣資深歌手黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚日前受邀上台視「雙星家遊團」，他們兩個家庭原本就熟識，碰面後立刻聊成一片，從野餐、採茶到品嚐在地美食，行程充滿歡笑。

採茶過程中，大家即興演起短劇，互動自然又逗趣，旅途中，兩家人也難得聊起「星二代」身分帶來的壓力，黃露瑤坦言，剛踏入演藝圈時，曾經很抗拒父親黃西田的光環，並表示：「我一開始真的不想承認他是我爸爸，真的很想撕掉這個標籤，因為會一直被比較。」加上父親一開始並未完全支持她進入演藝圈，讓她更感受到這條路並不容易。黃西田則坦言，當父母的本來就會擔心孩子的未來，曾想過：「找一個穩定的工作來做不是比較好嗎？」

而林吟蔚同樣曾因星二代身分承受外界眼光，過去她邀請父親安迪、母親阿娥到現場替自己加油，沒想到之後參與表演時，卻開始被貼上「星二代」、「靠關係」等標籤，阿娥也透露，自己過去其實很不希望孩子進入演藝圈，表示：「這行真的很辛苦，能不要進來就不要進來。」但看見孩子對表演的熱愛與自身才華，最終仍選擇放手支持，「既然她喜歡就讓她去發揮。」

黃西田與陳慧娥都曾擔心孩子走上演藝之路，但在這趟旅程也讓兩代之間有更多交流，談到此次出遊，黃西田開心表示：「非常開心，有吃有喝有玩，圓滿。」黃露瑤笑說，難得看到爸爸一路保持好精神，讓她相當意外，阿娥也希望未來能有更多機會和女兒一起出門，更希望有機會可以常常約出去吃飯聊天，林吟蔚則表示，很開心能帶媽媽出門，讓她與老朋友聊天敘舊、一起吃美食，也為彼此留下難得的相處時光。

黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供
黃西田與女兒黃露瑤、陳慧娥（阿娥）與女兒林吟蔚。圖／台視提供

精華 FAQ

  • 她坦言剛進演藝圈時很抗拒父親的光環，因為害怕被貼上星二代標籤，也擔心自己總是被拿來與父親比較，感受到很大壓力。

  • 兩位父母起初都不太支持孩子走演藝路，主要是擔心這一行太辛苦、未來不穩定，希望孩子能有比較安定的工作與生活。

  • 旅程讓雙方有更多聊天和相處機會，從壓力話題轉為彼此理解與支持，也讓黃西田、阿娥和孩子們都覺得相聚歡樂又珍貴。

上一則

Joeman私約AV女優是誰？蕭伊給2大關鍵線索「是台灣人」

延伸閱讀

陳匡怡首談發文真相 點名陳柏霖、張孝全不是炒作

陳匡怡首談發文真相 點名陳柏霖、張孝全不是炒作
楊千霈感念親恩把父名「刺手上」 楊爸崩潰：妳幹嘛要這樣

楊千霈感念親恩把父名「刺手上」 楊爸崩潰：妳幹嘛要這樣
「無法再做情人」方志友與楊銘威11年婚姻告終：永遠是家人

「無法再做情人」方志友與楊銘威11年婚姻告終：永遠是家人
認趙建銘曾追求 護理師喊冤：已拒絕 趙媽媽能證明

認趙建銘曾追求 護理師喊冤：已拒絕 趙媽媽能證明

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

2026-08-10 19:38
陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

2026-08-14 22:11
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15

超人氣

更多 >
三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣
華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了
異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬

異性緣旺：4生肖超懂噓寒問暖 鼠靠幽默化解尷尬
威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」

威州房東清理遭驅逐租客公寓 發現失竊8年「畢卡索名畫」
美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」

美軍突撤在太平洋最後一艘航艦 專家示警「中國多1機會」