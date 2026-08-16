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Joeman私約AV女優是誰？蕭伊給2大關鍵線索「是台灣人」

記者李姿瑩／即時報導
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蕭伊控訴Joeman在交往時跟其他女生不清不楚。圖／摘自IG
蕭伊控訴Joeman在交往時跟其他女生不清不楚。圖／摘自IG

台灣百萬YouTuber Joeman日前證實與蕭伊分手，女方16日接連公開兩人交往兩年期間的相處內幕，晚間更爆料Joeman瞞著她與一名女網紅有所往來，甚至私下與一名AV女優相約吃無菜單料理並開車載對方回家。隨著分手內幕逐漸曝光，外界也開始猜測兩名女子的身分，對此，蕭伊稍早再度於留言區透露關鍵線索。

針對Joeman私約AV女優吃飯一事，蕭伊透過Threads留言透露對方身分特徵，表示「我抓到的是T開頭的喔～台灣人」，點出對方為台灣人，英文名字則以T字母開頭。她同時透露，對方明知道Joeman當時已有交往對象，卻仍與他私下相約吃飯，讓她忍不住感嘆：「女人何苦為難女人？」

現在全網都在問到底誰讓Joeman心猿意馬，網紅潔哥也現身留言區，直接詢問：「所以女網紅是誰？」蕭伊表示，自己稍早查看對方社群帳號時，發現在遠雄95裡面拍的東西「女生都刪掉了喔」，並透露該名女網紅的社群追蹤人數「幾萬而已」。雖然她並未直接公開姓名，但接連釋出的資訊仍讓網友開始試圖從相關線索比對身分，已經有網友貼出女網紅和AV女優的社群帳號。

蕭伊控訴Joeman在交往時跟其他女生不清不楚。圖／摘自IG
蕭伊控訴Joeman在交往時跟其他女生不清不楚。圖／摘自IG

蕭伊控訴Joeman在交往時跟其他女生不清不楚。圖／摘自IG
蕭伊控訴Joeman在交往時跟其他女生不清不楚。圖／摘自IG

蕭伊公開女優身分線索。圖／摘自Threads
蕭伊公開女優身分線索。圖／摘自Threads

精華 FAQ

  • 她表示自己掌握到的對方是「T開頭」且為台灣人，並暗示該名AV女優明知Joeman已有交往對象，仍與他私下相約吃飯。

  • 她說自己看過對方社群後，發現遠雄95裡面的照片「女生都刪掉了」，並補充該名女網紅的追蹤人數只有幾萬左右。

  • 因為蕭伊雖未直接點名，卻持續釋出英文名首字母、台灣人、社群追蹤數等線索，讓網友能逐步比對帳號並試圖鎖定身分。

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