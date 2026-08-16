言承旭唱一半竟鬆口 承認「第一次見面就很討厭阿信」
五月天阿信、言承旭、吳建豪跟周渝民14日起空降新加坡，連辦3場「F✦FOREVER恆星之城」巡演，言承旭和阿信合唱新歌「愛人啊」展現絕佳默契，下一秒脫口「第一次看到阿信就很討厭他」，接著解釋阿信實在太完美了：「腿又長又會唱歌，現在又是偶像團體，我們都不要吃飯了嗎？」逗樂全場。
言承旭談到前陣子因為壓力破表，導致眼睛不適，「在我最不好的時候，阿信說要開車帶我去看醫生」，大讚全場歌迷很有眼光，邀約大家一起合唱「愛人啊」送給阿信，讓阿信既害羞又開心地抱抱言承旭，表達滿滿謝意。
另外，吳建豪、周渝民驚喜合唱「Do It」，是歌曲2011年推出後首次公開演出，霸氣登台的周渝民一身嘻哈裝扮，被吳建豪誇獎很會RAP：「你們知道人帥、人酷，什麼都不用做直接走人，在東南亞巡迴到一段落，想要有個特別獻給大家。」求好心切的周渝民提前做足功課，呈現出最完美的一面。
新加坡作為東南亞巡演最終站，他們送上一連串驚喜，唱完「派對動物」、「離開地球表面」等High歌後，阿信好奇問說：「要不要把所有歌改編成舞曲呢？」下一秒直接唱起舞曲版的「流星雨」，讓周渝民打趣笑說：「改成舞曲的話，我們會不會跟Energy對打。」
他是以開玩笑方式形容阿信太完美，表示對方長腿、會唱歌，現在又是偶像團體成員，讓人忍不住自嘲「我們都不要吃飯了嗎」，逗樂全場觀眾。 言承旭提到自己壓力破表、眼睛不舒服時，阿信曾主動說要開車載他去看醫生，讓他非常感謝，也因此在台上特別邀歌迷一起把〈愛人啊〉送給阿信。 兩人驚喜合唱2011年推出的〈Do It〉，是這首歌首次公開演出。周渝民還以嘻哈造型登台，並與阿信一起玩舞曲版〈流星雨〉，讓演出高潮不斷。
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他是以開玩笑方式形容阿信太完美，表示對方長腿、會唱歌，現在又是偶像團體成員，讓人忍不住自嘲「我們都不要吃飯了嗎」，逗樂全場觀眾。
言承旭提到自己壓力破表、眼睛不舒服時，阿信曾主動說要開車載他去看醫生，讓他非常感謝，也因此在台上特別邀歌迷一起把〈愛人啊〉送給阿信。
兩人驚喜合唱2011年推出的〈Do It〉，是這首歌首次公開演出。周渝民還以嘻哈造型登台，並與阿信一起玩舞曲版〈流星雨〉，讓演出高潮不斷。
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