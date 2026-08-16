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蕭伊揭「私約AV女優」 Joeman道歉：我不是很好的對象

記者李姿瑩／即時報導
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台灣知名YouTuber Joeman。圖／摘自Threads
台灣知名YouTuber Joeman。圖／摘自Threads

台灣百萬YouTuber Joeman（九妹）日前證實與蕭伊分手，兩人交往期間的相處細節也接連浮上檯面。蕭伊昨（16日）晚間發文，指控交往期間曾遭隱瞞女網紅存在，更爆料Joeman趁她出國時與AV女優吃無菜單料理、開車載對方回家，另指兩人爭吵時，Joeman曾以「扣分」、「加分」形容她，甚至要求她凌晨4點從林口開車到住處煮牛肉麵。面對種種指控，Joeman晚間首度發聲，沒有逐一回應相關細節，而是坦言自己在這段感情中「有很多做錯的地方」，也認了爭吵時曾有許多不成熟言論。

Joeman表示，近期自己的感情生活受到大量關注與討論，因此希望對外澄清，強調蕭伊「並不是為了錢跟我在一起的」，也特別肯定對方的能力與事業。他表示，蕭伊一直都有自己的事業，能力也非常好，「她從未想過要靠我得到什麼好處」，更形容對方對自己「只有滿滿的愛」，是非常好的女孩。

面對這段感情走到結束，Joeman也將焦點放在自身反省。他坦言，回頭審視這段關係後，深知自己「有很多做錯的地方」，尤其在兩人爭吵期間，曾出現許多不成熟的言論。他直言：「在感情這條路上，我不認為我是一個很好的對象。」

Joeman也感嘆自己沒有好好珍惜這段感情，直言「是我自己沒有好好珍惜，弄丟一個真心愛我的人」，並向蕭伊表達歉意，「很抱歉讓她失望」，同時表示自己會深刻檢討，未來「在確定自己想要的感情生活之前不會輕易踏入另一段關係」。

然而他回應中並未解釋自己私約AV女優、凌晨要吃牛肉麵等荒謬行徑，網友在他的發文下群起吐槽，認為他避重就輕，只想先透過道歉止血。

Joeman晚間在Threads上道歉。圖／摘自Threads
Joeman晚間在Threads上道歉。圖／摘自Threads

精華 FAQ

  • 她指稱Joeman交往時隱瞞女網紅存在，還在她出國期間私約AV女優吃無菜單料理、載對方回家，並在爭吵中以「扣分」「加分」形容她，甚至要求她凌晨4點開車煮牛肉麵。

  • Joeman沒有逐一回應細節，只表示自己在這段感情裡有很多做錯的地方，也承認爭吵時講過許多不成熟的話，並向蕭伊致歉，認為自己不是很好的感情對象。

  • 他強調蕭伊不是為了錢和他在一起，肯定她的能力與事業，也說是自己沒有珍惜真心愛他的人，未來在確定想要的感情生活前，不會輕易踏入下一段關係。

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