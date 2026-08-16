音樂祭忘情嗨跳 JENNIE疑似當眾走光畫面瘋傳

JENNIE分享自己的性感造型。圖／摘自IG

BLACKPINK成員JENNIE昨（14）日登上日本 指標性夏日音樂祭「SUMMER SONIC 2026」東京場舞台，帶來充滿活力的演出，吸引大批樂迷與粉絲到場朝聖。她當天換上多套造型，其中一套以白色內搭搭配牛仔連身裙，俐落又帶有性感氣息，不過隨著唱跳動作幅度加大，疑似導致胸前走光，引發網友討論。

從現場流出的影片可見，JENNIE在舞台上大幅度跳躍、移動時，白色內搭受到動作影響而產生位移，胸前一度出現深色陰影，也讓部分網友猜測是否發生服裝走光情況，相關討論隨後在X平台引發熱議。

不少網友留言關心JENNIE的舞台安全，有人表示「嗯……果然JENNIE還是很大膽……」，也有人留言提醒「希望歐膩保護好自己」，認為歌手在進行高強度唱跳表演時，仍應留意服裝是否固定妥當。部分粉絲也抗議，直指JENNIE今年已經多次陷入走光爭議，不懂為何公司的團隊要讓藝人穿這麼危險的衣服。

不過，也有粉絲認為，JENNIE登上大型音樂祭舞台前，應已做好相關防護措施，影片中的畫面也可能只是陰影，未必代表真的發生走光狀況，因此呼籲外界不要過度解讀。

JENNIE疑似走光。圖／翻攝自X

JENNIE跳躍幅度過大導致衣服位移。圖／翻攝自X