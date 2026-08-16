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蕭伊不忍了…公開Joeman超渣行徑「私約AV女優」

記者李姿瑩／即時報導
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Joeman被前女友蕭伊控訴多項離譜行徑。圖／摘自IG
Joeman被前女友蕭伊控訴多項離譜行徑。圖／摘自IG

台灣百萬YouTuber Joeman（九妹）日前證實與蕭伊分手、恢復單身，兩人分手原因也持續引發外界揣測。蕭伊先前曾親自回應，指兩人交往兩年間「存在過多謊言」，彼此最基本的信任已蕩然無存。如今風波尚未平息，她今（16日）晚間再度發文，接連揭露交往期間的種種事件，直言「原本我自以為幸福的這兩年，全都破碎了」。

蕭伊透露，Joeman目前居住的「95」住處旁，另有一間購入的房產，但她在交往初期並不知道這間房子的存在，直到Joeman告知2026年過年後租客搬離、媽媽準備入住，她才第一次前往參觀。沒想到後來得知，前租客竟是一名女網紅，對方社群平台的精選動態中，還留有多張在「95」拍攝的照片，而該名女子目前也仍與Joeman互相追蹤。

蕭伊對此相當不解，表示自己過去若分享相關照片，反而會被指「想公開戀情」，但對方卻能留下多張在Joeman住處拍攝的照片。她更透露，該名女子過去還曾與Joeman高調赴日本跨年、慶生，讓她質疑：「在一起的兩年，我都不知道這個女生的存在，若是坦蕩蕩一個普通的租客，為什麼要隱瞞女友？」

除了女網紅一事，蕭伊也爆料，某次自己出國期間，Joeman曾告訴她已經回家，因為心情不好想休息，因此她也沒有繼續打擾對方。沒想到事後她發現，Joeman當時其實是與一名AV女優私下相約吃無菜單料理，甚至開車載對方回家。蕭伊表示，自己發現此事後，Joeman第一時間並未承認，只稱兩人是「兄弟關係」，讓她難以接受。

蕭伊另外提到，兩人過去發生爭吵時，Joeman曾多次以「被扣分」形容她，甚至有一次要求她凌晨4點從林口開車到他家煮牛肉麵，當成所謂的「加分機會」。她轉述Joeman當時曾表示：「不去的話就是沒心，跟妳結婚有什麼好處？不煮的話就找人來我家煮。」

至於為何選擇在分手後公開這些事情，蕭伊表示，近日收到許多私訊，也因此得知更多過去不知道的事情，加上她認為有些人礙於身分及關係無法發聲，因此決定將自己的經歷說出來。她直言，種種原因讓「原本我自以為幸福的這兩年，全都破碎了」，最後更表示：「而我不說出來，也不知道是不是還會有下個受害者。」

Joeman被前女友蕭伊控訴多項離譜行徑。圖／摘自IG
Joeman被前女友蕭伊控訴多項離譜行徑。圖／摘自IG

Joeman被前女友蕭伊控訴多項離譜行徑。圖／摘自IG
Joeman被前女友蕭伊控訴多項離譜行徑。圖／摘自IG

精華 FAQ

  • 她表示近日收到許多私訊，得知更多先前不知道的事情，也認為有些人因身分與關係無法發聲，因此決定把自己的經歷公開，避免未來還有人受害。

  • 蕭伊指他隱瞞女網紅前租客曾在住處拍照、私下與AV女優吃飯並載對方回家，還曾以「被扣分」形容她，甚至要求她凌晨4點開車煮牛肉麵。

  • 她認為兩年交往中充滿過多謊言，彼此最基本的信任已經消失，原本以為幸福的感情如今全部破碎，也因此選擇把這些事說出來。

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