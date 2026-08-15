高橋文哉「藍色監獄」見面會 自爆日本未公開獨家猛料

高橋文哉露出燦爛的笑容。圖／甲上娛樂提供

現象級足球漫改電影「藍色監獄」，片中飾演「潔世一」的男主角高橋文哉與金牌製片人松橋真三特別飛抵台北，昨（14）日接連現身 MUVIE CINEMAS 台北松仁TITAN巨幕廳與信義威秀影城影人見面會，高橋文哉展現超強親和力，不僅以中文問候台灣粉絲，更現學「謝謝、掰掰」、「恭喜」逗樂全場，甚至拋出「日本 從未公開」的台灣限定獨家爆料。

被問到與演員私下的互動時，高橋文哉特別送給台灣粉絲一份「獨家大禮」，透露在官方正式公布卡司前的漫長保密期中，為了練習足球，他只能偷偷找幾位好友組隊，當時陪他一起練球的正是在「藍色監獄」中飾演「御影玲王」的綱啓永，以及男團8LOOM成員們。

他笑說：「我們每天晚上都偷偷到一個小公園練球，還得盡量壓低音量。」高橋文哉更眨眼笑說：「這件事情我在日本完全沒有講過，只有台灣的大家知道喔！」台灣限定的驚喜爆料瞬間點燃全場狂熱氣氛。

此外，被問到除了潔世一以外，最想挑戰片中哪個角色時，高橋文哉表示第一順位當然還是潔世一，若要選其他角色則會挑戰「繪心甚八」，隨後更有求必應，現場重現繪心甚八經典名台詞：「才能的原石們！」耍酷又帥氣的聲線掀起全場高潮。當被問到為什麼選擇繪心甚八時，高橋文哉更率真笑喊：「因為我真的很喜歡窪田正孝先生！」

為了在鏡頭前完美呈現「潔世一」穿著貼身戰袍時的緊實線條，高橋文哉也大方公開體態管理秘訣。他透露剛接下角色時體型較壯，為了塑造角色應有的身材狀態，開拍前嚴格控制飲食，先減重再進行肌肉雕塑，午餐固定吃「鮭魚、納豆、糙米、味噌湯」，全靠這套飲食菜單控制體態，展現為角色毫不妥協的投入。

此外，談到潔世一的武器「空間認知能力」，高橋文哉笑稱私下與演員夥伴踢五人制足球時，飾演「蜂樂迴」的櫻井海音還曾驚嘆：「你怎麼每次都能站在這麼厲害的位置啊！」兩人的真實互動，也讓高橋笑說自己在片場逐漸體會到潔世一的足球直覺。

金牌製片松橋真三也在見面會上感性告白，透露「藍色監獄」真人化企劃從籌備到如今上映，整整傾注了團隊近5年的心血與熱情，看到台灣影迷如此熱烈支持，非常感動！

作為男主角，高橋文哉也展現了極具凝聚力的暖心舉動，他分享在開拍前就主動召集 Team Z 全隊演員，向大家信心喊話：「我們這組絕對是最辛苦的，所以我們必須比任何人都努力！」全片殺青後，高橋文哉更主動發起聚餐，請 Team Z 成員一起吃飯，並在餐桌上「親自對每一個人說出心裡的感謝」，深厚情誼也成為全片默契的重要來源。

聊到與潔世一的性格相似處，高橋文哉展現充滿正能量的人格魅力，他表示：「當面對巨大困難或強敵時，我不會選擇繞道或放棄，而是去思考『現在的我還能改變什麼、做些什麼來擊退強敵？』，這是我在潔世一身上看到的優點，也是我自己人生中非常重視的精神。」

見面會尾聲，被問到觀眾若進戲院二刷，有沒有推薦值得注意的細節或亮點時，高橋文哉貼心表示：「大家想要再看一次電影的心情，就是對團隊最棒的支持與鼓勵！」電影「藍色監獄」現正全台熱映中，高橋文哉與製片松橋真三今天將接續展開3場影人見面會，與台灣粉絲暢聊拍戲甘苦與幕後祕辛。

高橋文哉現身影人見面會。圖／甲上娛樂提供

高橋文哉侃侃而談。圖／甲上娛樂提供

高橋文哉分享拍攝點滴。圖／甲上娛樂提供

高橋文哉（左）與金牌製片人松橋真三特別飛抵台北，現身影人見面會。圖／甲上娛樂提供