「復仇者聯盟：末日崛起」預告曝大反派「末日博士」登場

漫威影業「復仇者聯盟：末日崛起」最狂反派「末日博士」霸氣登場。圖／漫威影業提供

漫威 影業年度最強鉅作「復仇者聯盟 ：末日崛起」今於美國舉辦D23迪士尼 粉絲大會釋出最新精彩預告與全新官方海報，預告甫曝光便引爆全球影迷熱烈討論，焦點全數鎖定由小勞勃道尼重磅飾演的漫威超級大反派「末日博士」！

最新預告中，首度揭露了末日博士從本性善良一步步墜入黑暗的悲劇轉折，驚奇先生驚恐質疑他是否就是這場宇宙毀滅浩劫的始作俑者，兩人劍拔弩張的衝突將張力拉至最高點！

高潮更是震撼人心，當雷神索爾怒不可遏地嗆聲會讓末日博士「跪求讓他下地獄」，隨後奮力出擊，卻被末日博士竟僅憑兩根手指便輕鬆擋下絕殺，並隨即將雷神直接打飛！並冷酷嗆道「地獄聽命於他」，最後震撼喊出：「我就是末日！」強大霸氣一舉刷新漫威電影宇宙的強大反派天花板。

多重宇宙傳奇即將在漫威影業「復仇者聯盟：末日崛起」迎來最終章。三個不同宇宙的英雄們將面臨前所未見致命威脅。這部年度壓軸史詩鉅作，將為漫威電影宇宙打開全新篇章。

在「復仇者聯盟：末日崛起」中，來自三個不同宇宙、深受影迷喜愛的超級英雄們，將被迫踏上一條致命的交會碰撞之路，並面對一場前所未見的毀滅性存在威脅。