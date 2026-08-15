20歲郁欣被封「台版Jennie」 遭酸「憑什麼」背景全說了
新人歌手郁欣年僅20歲，靠短影音嶄露頭角，坐擁抖音130萬粉絲，有網友認為她是「台版Jennie」，但網路上對她的攻擊也不少，今（15）日她迎來出道後首場個人粉絲見面會，表示自己只是普通家庭出身，並非外界所說的富二代。
她13歲就開始拍攝短影音，也曾收到韓國娛樂公司邀約當練習生，但因父母都不放心，她最後仍選擇從自己熟悉、一步步成長的台灣出發。郁欣出道路相當順遂，10歲時曾拍周杰倫MV，也陸續和朴宰範、人氣韓團TWS合拍舞蹈挑戰，因此被質疑「有背景」。
對此她表示自己只是普通家庭出身，並非外界所說的富二代，「是靠我自己一步一步慢慢累積來的。」至於惡意攻擊，她則選擇不放在心上，「過了就過了」，因為知道自己已經很努力。有人說她是「台版Jennie」，郁欣說：「我覺得不像，因為大家都有自己獨特之處。」她坦言高中畢業後沒有繼續升學，不過有接受不少演藝訓練，包括口條、語言言等課程。
談到偶像，郁欣Ivy毫不猶豫表示是G-Dragon，她也分享曾與朴宰範見面的難忘經驗，對方一見面便主動握手打招呼，讓她直呼「很親切、很chill」。感情方面，她表示是「母胎單身」，從來沒有交過男朋友。被問到是否有「禁愛令」，她笑說公司並沒有相關規定，可以自由交友，只是目前工作實在太忙，「沒有這麼多心思顧及到這塊」，喜歡的類型是韓星Dex。
她因外型與舞台形象受到網友聯想，被封為「台版Jennie」；但郁欣坦言自己並不認為像，認為每個人都有獨特之處，不希望被單一標籤定義。 她年紀輕輕就有周杰倫MV、朴宰範與TWS等合作經歷，因此引發「有背景」的揣測。郁欣強調自己來自普通家庭，成績都是靠一步一步累積。 她13歲開始拍短影音，高中畢業後未升學，但有接受口條、語言等演藝訓練；感情上自稱母胎單身，表示公司沒禁愛令，只是工作太忙無暇談戀愛。
精華 FAQ
她因外型與舞台形象受到網友聯想，被封為「台版Jennie」；但郁欣坦言自己並不認為像，認為每個人都有獨特之處，不希望被單一標籤定義。
她年紀輕輕就有周杰倫MV、朴宰範與TWS等合作經歷，因此引發「有背景」的揣測。郁欣強調自己來自普通家庭，成績都是靠一步一步累積。
她13歲開始拍短影音，高中畢業後未升學，但有接受口條、語言等演藝訓練；感情上自稱母胎單身，表示公司沒禁愛令，只是工作太忙無暇談戀愛。
上一則