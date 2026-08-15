20歲郁欣被封「台版Jennie」 遭酸「憑什麼」背景全說了

郁欣曾被封為「台版Jennie」。記者林士傑／攝影

新人歌手郁欣年僅20歲，靠短影音嶄露頭角，坐擁抖音 130萬粉絲，有網友認為她是「台版Jennie」，但網路上對她的攻擊也不少，今（15）日她迎來出道後首場個人粉絲見面會，表示自己只是普通家庭出身，並非外界所說的富二代。

她13歲就開始拍攝短影音，也曾收到韓國娛樂公司邀約當練習生，但因父母都不放心，她最後仍選擇從自己熟悉、一步步成長的台灣出發。郁欣出道路相當順遂，10歲時曾拍周杰倫 MV，也陸續和朴宰範、人氣韓團TWS合拍舞蹈挑戰，因此被質疑「有背景」。

對此她表示自己只是普通家庭出身，並非外界所說的富二代，「是靠我自己一步一步慢慢累積來的。」至於惡意攻擊，她則選擇不放在心上，「過了就過了」，因為知道自己已經很努力。有人說她是「台版Jennie」，郁欣說：「我覺得不像，因為大家都有自己獨特之處。」她坦言高中畢業後沒有繼續升學，不過有接受不少演藝訓練，包括口條、語言言等課程。

談到偶像，郁欣Ivy毫不猶豫表示是G-Dragon，她也分享曾與朴宰範見面的難忘經驗，對方一見面便主動握手打招呼，讓她直呼「很親切、很chill」。感情方面，她表示是「母胎單身」，從來沒有交過男朋友。被問到是否有「禁愛令」，她笑說公司並沒有相關規定，可以自由交友，只是目前工作實在太忙，「沒有這麼多心思顧及到這塊」，喜歡的類型是韓星Dex。

韓星Dex。圖／摘自IG

郁欣自曝是「母胎單身」。記者林士傑／攝影

20歲新人歌手郁欣靠短影音走紅，今舉辦出道後首場個人粉絲見面會。記者林士傑／攝影