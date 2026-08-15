我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

狗便袋也由公帑埋單…紐約市修法取締未清犬糞亂象

5款2萬元以下二手車 專家推薦適合青少年

20歲郁欣被封「台版Jennie」 遭酸「憑什麼」背景全說了

記者梅衍儂／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
郁欣曾被封為「台版Jennie」。記者林士傑／攝影
郁欣曾被封為「台版Jennie」。記者林士傑／攝影

新人歌手郁欣年僅20歲，靠短影音嶄露頭角，坐擁抖音130萬粉絲，有網友認為她是「台版Jennie」，但網路上對她的攻擊也不少，今（15）日她迎來出道後首場個人粉絲見面會，表示自己只是普通家庭出身，並非外界所說的富二代。

她13歲就開始拍攝短影音，也曾收到韓國娛樂公司邀約當練習生，但因父母都不放心，她最後仍選擇從自己熟悉、一步步成長的台灣出發。郁欣出道路相當順遂，10歲時曾拍周杰倫MV，也陸續和朴宰範、人氣韓團TWS合拍舞蹈挑戰，因此被質疑「有背景」。

對此她表示自己只是普通家庭出身，並非外界所說的富二代，「是靠我自己一步一步慢慢累積來的。」至於惡意攻擊，她則選擇不放在心上，「過了就過了」，因為知道自己已經很努力。有人說她是「台版Jennie」，郁欣說：「我覺得不像，因為大家都有自己獨特之處。」她坦言高中畢業後沒有繼續升學，不過有接受不少演藝訓練，包括口條、語言言等課程。

談到偶像，郁欣Ivy毫不猶豫表示是G-Dragon，她也分享曾與朴宰範見面的難忘經驗，對方一見面便主動握手打招呼，讓她直呼「很親切、很chill」。感情方面，她表示是「母胎單身」，從來沒有交過男朋友。被問到是否有「禁愛令」，她笑說公司並沒有相關規定，可以自由交友，只是目前工作實在太忙，「沒有這麼多心思顧及到這塊」，喜歡的類型是韓星Dex。

韓星Dex。圖／摘自IG
韓星Dex。圖／摘自IG

郁欣自曝是「母胎單身」。記者林士傑／攝影
郁欣自曝是「母胎單身」。記者林士傑／攝影

20歲新人歌手郁欣靠短影音走紅，今舉辦出道後首場個人粉絲見面會。記者林士傑／攝影
20歲新人歌手郁欣靠短影音走紅，今舉辦出道後首場個人粉絲見面會。記者林士傑／攝影

精華 FAQ

  • 她因外型與舞台形象受到網友聯想，被封為「台版Jennie」；但郁欣坦言自己並不認為像，認為每個人都有獨特之處，不希望被單一標籤定義。

  • 她年紀輕輕就有周杰倫MV、朴宰範與TWS等合作經歷，因此引發「有背景」的揣測。郁欣強調自己來自普通家庭，成績都是靠一步一步累積。

  • 她13歲開始拍短影音，高中畢業後未升學，但有接受口條、語言等演藝訓練；感情上自稱母胎單身，表示公司沒禁愛令，只是工作太忙無暇談戀愛。

周杰倫 抖音

上一則

八三夭生日趴嗨翻小巨蛋 蕭煌奇喊成「玖壹壹」笑翻全場

延伸閱讀

長年旅居美國 玉女始祖尤雅現身 72歲鬆口認了有男友

長年旅居美國 玉女始祖尤雅現身 72歲鬆口認了有男友
陳匡怡首談發文真相 點名陳柏霖、張孝全不是炒作

陳匡怡首談發文真相 點名陳柏霖、張孝全不是炒作
姜厚任小24歲女友「IQ146」造假？主播認證：真是台大畢業

姜厚任小24歲女友「IQ146」造假？主播認證：真是台大畢業
70歲男星戀上小2輪女友 她曝「七世因緣」：3歲就認定是他

70歲男星戀上小2輪女友 她曝「七世因緣」：3歲就認定是他

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

2026-08-13 17:13
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

2026-08-10 19:38
陳美齡看不出來已70歲。（取材自臉書）

母子4人皆校友 昔日香港玉女歌手 70歲陳美齡帶孫逛史丹福「凍齡如少女」

2026-08-14 22:11
中國歌手汪峰。（取材自微博）

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

2026-08-11 22:59

超人氣

更多 >
現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金

現實版「黃金礦工」翻修工程挖出超過1000萬元黃金
在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米

在職1137天終棄百萬年薪 華為天才少年回村賣玉米
巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入
印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光

印尼規模7.7地震已發海嘯預警 震損畫面曝光
160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了

160萬雞蛋召回 恐引發嚴重健康問題…買過的當心了