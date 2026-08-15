八三夭生日趴嗨翻小巨蛋 蕭煌奇喊成「玖壹壹」笑翻全場

八三夭相隔4年再登台北小巨蛋。記者林士傑／攝影

八三夭12日晚間在台北小巨蛋舉辦2026生日趴「沒有翅膀的人」演唱會，邀請金曲歌王蕭煌奇擔任嘉賓，雙方飆唱「東區東區」、「你攏無咧看」，蕭煌奇一登台就大喊：「我看到好多美女。」隨後接連拋出多個「地獄哏」自嘲，笑稱自己化身「司機」來接八三夭下班：「要不要坐我的末班車回去？」

開場八三夭現身小巨蛋屋頂，隨著音樂從天而降，以「最瘋狂的藝術家」引爆全場歌迷的尖叫聲。相隔4年再次登上台北小巨蛋，阿璞接連飆唱「地下社會」、「不搖就滾」等，開心和全場粉絲打招呼：「歡迎大家來到八三夭第18年的生日趴，既然都18歲了，大家可以跟我們一起『乾啦乾啦』！」

鼓手阿電笑說：「因為是18歲成年禮，大家感覺都特別興奮，因為要賣成年禮的票...」話還沒說完就被阿璞嗆聲：「你不要把我們的觀眾想得那麼變態好不好。」阿電馬上解釋：「我還沒講完啊，因為成年禮可以唱到很晚。」

唱完「規則就是用來打破的」，全員在台上換穿高中制服，舞台上出現木頭長椅、玩偶搖搖椅、路燈等裝置，阿璞說：「現在讓我們回到第一年生日趴的舞台，是在師大夜市的小公園，那時什麼都沒有多想，就開了第一次的生日趴，讓我們一起回到2008年，帶來第一張專輯的歌曲『來去夏威夷』。」

而開場前豆花妹拿著互動手燈現身，甜蜜表示最想聽的新歌是「你就是我無可替代」，而她正是這首歌曲的MV女主角。

來賓蕭煌奇一登場，全場尖叫，他還故意說錯，表示來到「玖壹壹」演唱會，下一秒趕緊解釋：「都一樣是3個字，原來是大字報寫錯了，是八三夭。」自虧是「瞎眼說瞎話」，逗得全場笑聲不斷。

談到這次合作機會，主唱阿璞笑說，因為沒買到蕭煌奇小巨蛋演唱會的門票，「只好直接邀老師來當嘉賓提前欣賞。」蕭煌奇則謙虛笑回：「沒有，我是先來小巨蛋提前取經的。」

八三夭表示，非常開心能邀請蕭煌奇來到生日趴，因此除了合作熱血歌曲，也希望選唱一首蕭煌奇充滿故事感的抒情作品。最後選定由蕭煌奇為梁靜茹創作的「慢冷」一起合唱。

八三夭開場很震撼。記者林士傑／攝影

八三夭吸引滿場觀眾。記者林士傑／攝影

八三夭與蕭煌奇（左三）。記者林士傑／攝影

八三夭嗨翻小巨蛋。記者林士傑／攝影

八三夭阿璞（右）、蕭煌奇。記者林士傑／攝影