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72歲羅大佑被歌迷告白「小鹿亂撞」自虧台上險失態

記者梅衍儂／台北即時報導
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72歲羅大佑首度登上台北流行音樂中心開唱。記者王聰賢／攝影
72歲羅大佑首度登上台北流行音樂中心開唱。記者王聰賢／攝影

72歲的羅大佑站在北流舞台上，白髮西服，眼神裡透著一股頑童般的興奮，他鼓譟台下喊他的名字，說這樣才有氣氛，有人喊「我愛你」，他笑著回應：「我老男人心頭小鹿亂撞，但又不能失態！」

他對自己的年齡毫不避諱，甚至帶著驕傲：「年紀大有一個好處，寫的歌也滿多的。」他誇下海口：「今天保證，是你們一輩子看過最豐富的音樂會之一。如果不是，從此不要相信羅大佑講話！」

近50年音樂生涯，今（15）日他首度在台北流行音樂中心開唱，一開就是2場，羅大佑帶領春龍交響樂團及80人合唱團連唱3小時，並以「序曲」、「回到源頭」、「中華文明永續經營」、「電影故事」、「鄉愁情懷」、「終於至今」、「回歸音樂人」7個樂章結構全場，這是他的音樂自傳，歌單則是台灣社會變遷的縮影。

韋瓦第「夏」揭幕開場，古典的張力為整場演出定調，緊接著「海上花」、「綠島小夜曲」，羅大佑帶領聽眾回到他創作的源頭。從融合中西樂器的華語代表作，到「追夢人」、「滾滾紅塵」、「妳的樣子」等電影金曲。「童年」、「戀曲1980」、「光陰的故事」接連響起，是台下4、5年級生的青春。「亞細亞的孤兒」、「皇后大道東」則把視野拉向時代與土地的命運。

羅大佑邀來黃韻玲合唱去年發表的新作「望青春風」，既是合作，也是傳承。他首唱新歌「所以」作為壓軸，巧妙呼應40年前的經典「明天會更好」。

72歲高齡如何征服3小時演出？羅大佑透露演出前3天進入「閉關模式」，他打坐靜心，做腰椎訓練、超慢跑與核心運動。登台前15分鐘，他讓自己完全專注在當下，這樣下來就能在台上唱整整180分鐘，今晚他將再唱一場。

羅大佑以白髮西裝造型登台。記者王聰賢／攝影
羅大佑以白髮西裝造型登台。記者王聰賢／攝影

黃韻玲。記者王聰賢／攝影
黃韻玲。記者王聰賢／攝影

羅大佑邀黃韻玲（右）合唱新作「望青春風」。記者王聰賢／攝影
羅大佑邀黃韻玲（右）合唱新作「望青春風」。記者王聰賢／攝影

精華 FAQ

  • 這是他首次在台北流行音樂中心開唱，且一連安排2場。他以白髮西裝登台，帶領春龍交響樂團與80人合唱團，完整呈現近50年音樂生涯。

  • 整場演出長達3小時，分成「序曲」到「回歸音樂人」7個樂章，從古典開場到經典老歌與電影金曲，再到新歌，形成一部音樂自傳。

  • 他透露演出前3天就進入閉關模式，透過打坐、腰椎訓練、超慢跑與核心運動調整狀態，登台前15分鐘也讓自己完全專注，才能唱滿180分鐘。

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