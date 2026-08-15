羅生門…姜厚任替女友出頭 廖人傑說法曝光

陳苡孋今附上與廖人傑圖片。圖／摘自臉書

台灣資深藝人姜厚任今為女友陳苡孋（童芯）出面開記者會，針對廖人傑和罹癌女友蔣瑋珊控訴她「詐騙癌友1100萬」一事，怒轟「恩將仇報」、「怒犯天條」，指陳苡孋拉上父母照顧蔣5個月，最後卻反被指詐騙。

而廖人傑的說法則是：「瑋珊罹患癌症 期間，的確在尋找第二診斷意見時，陳品妤有動用她的人脈去找到一位這位好醫生，但陳品妤的誤會是～她把全部的功勞都攬在身上，說是她救了蔣瑋珊！話不能這樣說吧，也許是我的神使用陳品妤去做這件事情，也讓妳在打聽的途中，把高雄長庚醫生的訊息送到你手中，我就開車載蔣瑋珊～台北高雄兩地奔波，開刀、打化療藥、再開刀。

治療期間醫師也很用心、自然免疫療法的藥物也意外的符合蔣瑋珊的身體狀況、陳爸爸陳媽媽也熱心地接待我們在台南的住所，供我們吃供我們住……，我意思是說這期間有很多關鍵性人物的幫忙，我真的很感激他們！

當時店裡還有其他員工，但心都向著陳品妤，所以很多的言語壓力就會落在蔣瑋珊的身上，有時候他們的言論就會圍繞在我的思想不純正想要破壞各位和諧的關係，瑋珊當時已經是我女朋友，當然會跳出來代帶我說明，但無論如何～那時候群體輿論壓力都是落在他身上，又因為蔣瑋珊個性是屬於比較內省式的，所以逼著逼著就逼出憂鬱症……那時候憂鬱症嚴重到～瑋珊說她要去輕生了，如果我那一天晚上沒有趕回去，她可能就要輕生了。

那時候我才意識到～實在太可怕了，所以我就跟瑋珊向陳品妤提出我們要離開這個地方！在協商離開的時候，我們也跟陳品妤確定個人借貸關係及訊息，所以那時候她簽了兩張本票，一張是我的400多萬，一張是瑋珊的500多萬，總共兩張本票，並且要求兩年後陳品妤才會開始還款，當時我們是答應了……。

後來是因為我們追蹤她的還款計劃，她回答都避重就輕，而且慢慢地想要轉移成～我們當初借她的錢，是要投資她的公司，所以我們感覺到她動機不單純，而且又怕本票過期，所以這兩張本票我們就先拿去法院進行本票裁定。

目前進度是～我這一張400多萬的本票，法院已確定在全成立，但陳品妤告我在債權不成立，但經過法院一審她敗訴，後來她又上訴，現在正在進行二審中。

蔣瑋珊手上的500多萬本票目前的進度是～本票經法院裁定債權成立！但陳品妤正在告發債權不成立的民事訴訟，現在一審正在進行中。」

而對於下午陳苡孋雖未陪同姜厚任出席記者會，只在臉書分享當初幫蔣的各種訊息，還有父親送千年古玉一事，廖人傑回應：「這裡面的訊息基本上都正確，但是不是值千萬價值？我真的無法肯定。」

他接著表示：「至於玉手環的確是陳品妤她爸爸，當時送給我們的！原因是陳爸爸看到我跟瑋珊如此對陳品妤的公司奉獻精力、時間甚至借她錢，陳爸爸也很感謝我們，所以送我們每人玉手鐲，不僅是我們兩個人拿到，當時的兩位員工也有。很感謝陳爸送我們當時的紀念品。」