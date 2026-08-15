李雪力挺陳幸妤 聞高馬尾「剋夫說」傻眼：怎會有這種事
30歲李雪今日以品牌摯友身分出席保養品Nature Tree活動，整個人瘦一大圈，臉都尖了，去年與女友分手，家事也超煩心，一度陷入低潮，如今則笑著透露：「我現在很幸福，跟家裡感情也愈來愈好。」她推崇「定期發瘋」的重要性，更大讚阿扁女兒陳幸妤是新時代女性超讚。
陳幸妤近日因主動爆出趙建銘已是前夫，種種直率作為獲得不少好評。李雪坦言，以前覺得陳幸妤怎麼瘋瘋顛顛，現在覺得「就是要這樣」，對的事就講出來，一直悶在心裡會長子宮肌瘤。她還指出有某媒體指「陳幸妤高馬尾造型會剋夫」，讓她看了很傻眼，
李雪說，去年家裡發生很大問題，尤其被媽媽嚴重情勒，持續拿了約30萬左右補貼家裡，補到存款都快見底，於是她決定設下界限，「我有自己的人生功課，先處理好自己，很抱歉我就是沒有用，達到目標再好好照顧妳」，畢竟她至今還在還高中跟大學的學貸，現在會把錢拿去買寶可夢卡、養電子雞，覺得很快樂。
對於新戀情，李雪礙於接拍GL劇合約，無法多透露細節，但對這次在2個月內健康瘦下8公斤很有成就感，還說已2個月不碰酒了。她過去最胖曾有62公斤，很常因此被導演打槍：「為什麼不想要再更瘦一點？可以接更多戲。」所以正為了一個爭取中的角色，目標設為48公斤，一說出這個數字，現場媒體都倒抽一口冷氣。
她認為陳幸妤對的事就該直接講出來，不必一直悶在心裡，這樣的態度很像新時代女性；至於媒體把高馬尾造型扯上剋夫，她則直呼傻眼，覺得太離譜。 她說去年家裡發生很大問題，還被媽媽嚴重情勒，前後拿了約30萬補貼家裡，導致存款快見底；她也坦言自己仍在還高中和大學學貸。 她表示目前感情幸福，雖因接拍GL劇合約不便多談新戀情，但已2個月不碰酒，並在2個月內瘦下8公斤；她過去最胖62公斤，現在目標是48公斤爭取新角色。
精華 FAQ
她認為陳幸妤對的事就該直接講出來，不必一直悶在心裡，這樣的態度很像新時代女性；至於媒體把高馬尾造型扯上剋夫，她則直呼傻眼，覺得太離譜。
她說去年家裡發生很大問題，還被媽媽嚴重情勒，前後拿了約30萬補貼家裡，導致存款快見底；她也坦言自己仍在還高中和大學學貸。
她表示目前感情幸福，雖因接拍GL劇合約不便多談新戀情，但已2個月不碰酒，並在2個月內瘦下8公斤；她過去最胖62公斤，現在目標是48公斤爭取新角色。
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