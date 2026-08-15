台日混血女星深潛水壓太大狂咳血 曝藍正龍會找她喝酒

福本幸子在演出「波麗士大人」後在台走紅。圖／桃園電影節提供

台日混血女星福本幸子主演的紀錄片「太平洋母親」於桃園電影節放映，她今也來台受訪。福本幸子透露，當初為拍攝短片時接觸自由潛水，起初自嘲鏡頭前模樣不優雅，但發現自己在水中憋氣與表演的時間較長，後來更進一步參加比賽。

她透露，當時接觸深潛時訓練過程極為艱辛，早期因肺部柔軟度不足、受水壓影響而頻繁咳血。她提到潛至深處快要撐不住時會產生一種舒服感，「所以其實人在快死掉的時候是舒服的」。在練到深度60米後她便停止挑戰，福本幸子坦言生小孩後心態自動轉為保守、避免冒險，雖然起初有點遺憾，但意識到很多狀況無法完全掌控。

福本幸子在演出「波麗士大人」後在台走紅，但曾因遇到作風嚴厲、追求快節奏的導演，覺得拍戲缺乏質感且不合個性，一度產生不再演戲的念頭。而與王小棣導演合作後，學習到深度的入戲方式，包括非依賴眼藥水演哭戲，讓她重新找回對表演的熱情。她笑說，與王小棣導演和藍正龍都有聯絡，藍正龍甚至常去沖繩找她喝酒。

最後，提到拍攝計畫，福本幸子透露，去年參演一部法國電影，在片中飾演妓女，當時拍攝時狀態非常頹廢，拍完後花了一周才慢慢回到正常狀態，她也會隨該片赴今年威尼斯影展 參展。

福本幸子盛裝出席。圖／桃園電影節提供

福本幸子主演的紀錄片「太平洋母親」也於桃園電影節放映。圖／桃園電影節提供

福本幸子主演的紀錄片「太平洋母親」於桃園電影節放映。圖／桃園電影節提供