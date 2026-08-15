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台日混血女星深潛水壓太大狂咳血 曝藍正龍會找她喝酒

記者廖福生／即時報導
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福本幸子在演出「波麗士大人」後在台走紅。圖／桃園電影節提供
福本幸子在演出「波麗士大人」後在台走紅。圖／桃園電影節提供

台日混血女星福本幸子主演的紀錄片「太平洋母親」於桃園電影節放映，她今也來台受訪。福本幸子透露，當初為拍攝短片時接觸自由潛水，起初自嘲鏡頭前模樣不優雅，但發現自己在水中憋氣與表演的時間較長，後來更進一步參加比賽。

她透露，當時接觸深潛時訓練過程極為艱辛，早期因肺部柔軟度不足、受水壓影響而頻繁咳血。她提到潛至深處快要撐不住時會產生一種舒服感，「所以其實人在快死掉的時候是舒服的」。在練到深度60米後她便停止挑戰，福本幸子坦言生小孩後心態自動轉為保守、避免冒險，雖然起初有點遺憾，但意識到很多狀況無法完全掌控。

福本幸子在演出「波麗士大人」後在台走紅，但曾因遇到作風嚴厲、追求快節奏的導演，覺得拍戲缺乏質感且不合個性，一度產生不再演戲的念頭。而與王小棣導演合作後，學習到深度的入戲方式，包括非依賴眼藥水演哭戲，讓她重新找回對表演的熱情。她笑說，與王小棣導演和藍正龍都有聯絡，藍正龍甚至常去沖繩找她喝酒。

最後，提到拍攝計畫，福本幸子透露，去年參演一部法國電影，在片中飾演妓女，當時拍攝時狀態非常頹廢，拍完後花了一周才慢慢回到正常狀態，她也會隨該片赴今年威尼斯影展參展。

福本幸子盛裝出席。圖／桃園電影節提供
福本幸子盛裝出席。圖／桃園電影節提供

福本幸子主演的紀錄片「太平洋母親」也於桃園電影節放映。圖／桃園電影節提供
福本幸子主演的紀錄片「太平洋母親」也於桃園電影節放映。圖／桃園電影節提供

福本幸子主演的紀錄片「太平洋母親」於桃園電影節放映。圖／桃園電影節提供
福本幸子主演的紀錄片「太平洋母親」於桃園電影節放映。圖／桃園電影節提供

精華 FAQ

  • 她最初為拍攝短片而接觸自由潛水，發現自己在水中憋氣與表演時間較長，便慢慢投入訓練，之後不僅克服鏡頭前的不自在，還進一步參加比賽。

  • 她說早期因肺部柔軟度不足，又受到水壓影響，訓練過程常常咳血；當潛到很深、快撐不住時，反而會出現一種舒服感，讓她對極限有更深體會。

  • 她提到生小孩後心態轉趨保守，深潛到60米便停止挑戰；演戲上則因與王小棣合作重拾熱情，也透露與藍正龍常聯絡，還將隨法國新片前往威尼斯影展。

威尼斯影展

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