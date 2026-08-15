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瑞莎談烏戰忍淚「爸媽活著真好」80歲奶奶未見孫女盼團聚

記者趙大智／即時報導
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瑞莎舉辦瑞星盃第6年，開心回到台北市比賽。圖／瑞星韻律體操協會提供
瑞莎舉辦瑞星盃第6年，開心回到台北市比賽。圖／瑞星韻律體操協會提供

出身烏克蘭的瑞莎前年聊到烏克蘭戰爭時激動落淚，因為高齡80多歲的奶奶困在當地，如今俄烏戰爭仍未落幕，她聊到去年底爸媽回烏克蘭探親，坦言當時心情忐忑，只要有人問她還好嗎，就覺得「爸媽活著真好」。瑞莎坦言的確想過帶2個女兒回烏克蘭，但老公不希望冒險，講到這她難掩感傷：「奶奶沒看過我孩子，但真的很希望她能看到她們。」

瑞莎其實有想過在第三國碰面，但奶奶年紀太大，身體狀況不佳，所以一直無法完成這件事。目前跟奶奶會每天視訊，除非沒網路沒訊號，講到這她難過表示：「奶奶說她會等著見面那一天。」

瑞莎目前將重心全力投入瑞星盃，她透露瑞星下一步目標是打造亞洲規模最大的國際邀請賽，「能力到多少就辦多大，希望成為亞洲最大。」她也持續把目標放在奧運，因韻律體操奧運選手通常須達15歲以上，目前14歲的欣彤也將逐步累積經驗。此次賽事更邀請多名具國際認證資格的海外裁判來台，外籍裁判占約一半，盼讓台灣選手在公平、專業的環境中接受挑戰。

瑞莎說：「台灣有一群非常努力的孩子，他們是真心喜歡這個運動，我想讓世界看見台灣的韻律體操一直在進步，我們正在往奧運的夢想努力。」今年賽事也獲多家企業及品牌贊助支持，讓瑞星盃能持續走下去。

精華 FAQ

  • 她最牽掛的是困在烏克蘭、年逾80歲的奶奶，希望奶奶能見到自己的2個女兒。雖然每天都能視訊聯繫，但因奶奶年紀大、身體不佳，團聚一直未能實現。

  • 瑞莎說，去年底爸媽回烏克蘭探親時，她其實非常忐忑，只要有人問她還好嗎，就會覺得「爸媽活著真好」。在戰爭持續未歇的背景下，她格外珍惜家人平安。

  • 她希望把瑞星盃做成亞洲規模最大的國際邀請賽，也持續把重心放在奧運夢想。此次邀請多名海外裁判來台，盼讓台灣選手在公平專業環境中累積經驗。

烏克蘭

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