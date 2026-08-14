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王楚然「一看手機天又塌了」…7歲跳新疆舞影片被挖 網笑：社死沒終點

娛樂新聞組／即時報導
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王楚然如今的形象是清冷女神。(取材自微博)
王楚然如今的形象是清冷女神。(取材自微博)

大陸女星王楚然近日再因「一看手機天又塌了」登上熱搜。原本只是她與張凌赫宣傳新劇「這一秒過火」時的一句自嘲，沒想到網友一路「考古」到童年，繼6歲「熱舞女郎」影片曝光後，又挖出她7歲跳新疆舞的舊視頻，讓這場「社死」意外開啟第二關。

這個熱梗最早源自今年7月，王楚然、張凌赫為「這一秒過火」密集跑宣傳，兩人連續直播一整天，收工後打開手機，才發現直播中的害羞對視、即興互動早已被網友剪成各種二創，在網路上瘋傳。兩人看到後忍不住自嘲「一看手機天塌了」，沒想到一句玩笑話竟成為網路金句。

其中一次直播，王楚然不小心碰倒手機，張凌赫立刻接話「這很符合我倆恨海情天的感覺」，兩人略帶尷尬又十分自然的互動，被網友截圖、剪輯成大量迷因，甚至有人笑稱「你倆的宣傳方式就是自己製造黑歷史」。

沒想到「天塌了」還沒結束，網友最近又開啟童年考古模式。繼6歲時自稱「熱舞女郎」的舞台片段被翻出後，7歲時以本名登上山東衛視跳新疆舞的影片也被挖出，瞬間被戲稱為「熱舞女郎第二關」。

影片中的王楚然頂著爆炸頭，穿著表演服認真跳舞，動作毫不扭捏，和如今清冷女神的形象形成超強反差。網友紛紛留言，「原來她從小就這麼敢」、「等比例長大，沒塌房反而圈粉了」，還有網友笑說，「明星黑歷史果然永遠沒有大結局」、「社死沒有終點」。

有趣的是，王楚然工作室沒有避談，反而大方加入玩梗，不少人認為，童年影片之所以能引發共鳴，正是因為沒有濾鏡和包袱，讓大家看到明星成名前最真實的一面。

王楚然被挖出7歲跳新疆舞舊視頻。(取材自微博)
王楚然被挖出7歲跳新疆舞舊視頻。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為她與張凌赫宣傳新劇時的害羞互動，被網友剪成大量二創瘋傳，兩人看完後自嘲「一看手機天塌了」，這句話因此成為新的網路金句並持續發酵。

  • 繼6歲時被翻出的「熱舞女郎」片段後，網友又找到她7歲時以本名在山東衛視跳新疆舞的舊影片，形成所謂的「熱舞女郎第二關」。

  • 因為影片呈現的是她沒有濾鏡、沒有包袱的真實一面，還展現從小就大方敢跳的特質，加上工作室不迴避、反而一起玩梗，讓輿論多半轉為好感。

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