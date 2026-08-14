救火「這一秒」？ 「逐玉」戰績亮眼卻藏5個月… 張凌赫工作室被罵翻

張凌赫工作室時隔5個月突然公開「逐玉」收官戰報。(取材自微博)

大陸男星張凌赫 主演古裝劇「逐玉」今年3月底收官，沒想到相隔近5個月，工作室突然將當時製作完成、卻一直處於「僅自己可見」狀態的收官戰報公開，相關消息登上熱搜。原本應該替作品慶功的成績單，卻因「太晚公開」反而引爆粉絲怒火，痛批「早幹嘛去了」，甚至被形容成「藏了四個月的刀」。

據相關網路消息，這份「逐玉」戰報早在3月底劇集收官時便已完成，但當時並未正式發布，而是設定為「僅自己可見」。直到8月14日，張凌赫工作室突然修改微博 設定，讓這份塵封近5個月的戰報重新曝光。由於時間點恰好碰上張凌赫新劇「這一秒過火」近期的輿論爭議，也讓粉絲對工作室此舉格外敏感。

從戰報內容來看，「逐玉」的成績其實相當亮眼。劇集播出期間，騰訊視頻熱度峰值達31248，愛奇藝熱度峰值也突破1萬、達10604，成為少數在兩大平台熱度都破萬的劇集；全端播放量平均每集超過6500萬，並拿下2026年第一季衛視古裝劇收視冠軍。

此外，「逐玉」商業表現同樣不俗，開播前招商金額突破1.2億元，熱播期間累計登上微博雙榜熱搜1876次，更被稱為首部微博指數突破1億的劇集。從數據來看，這份戰報確實有不少值得慶祝的亮點。

但粉絲如今關注的焦點，卻不是戰績本身，而是「為什麼現在才發？」不少張凌赫粉絲認為，「逐玉」播出及收官期間，張凌赫曾遭遇大量網路爭議，當時工作室卻沒有及時拿出作品成績替他說話，如今作品早已播畢，戰報卻在新劇爭議之際突然公開，難免讓人感到不是滋味。

更有粉絲質疑，工作室此時重新公開舊戰報，究竟是為「逐玉」角色謝征正式告別，還是希望藉由舊作成績轉移新劇「這一秒過火」的劇情爭議，救火意味濃厚。

雖有部分博主緩頰稱工作室當初隱藏戰報是為了避開網路風口浪尖、防止劇集遭惡意解讀，但這種「一味迴避」的處理方式顯然無法平息粉絲的怒火。目前相關討論仍在社交平台上持續發酵。

張凌赫主演的新劇「這一秒過火」遭遇口碑危機。(取材自微博)