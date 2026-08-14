被封「台版蘇志燮」姜厚任笑回：我紅的時候他在哪

姜厚任。記者林士傑／攝影

姜厚任今單刀赴會，準備「恩將仇報」、「怒犯天條」標語，時而正義凜然，時而激動泛淚，但也有幽默一面，對於獲封「台版蘇志燮 」，搞笑說：「我在紅的時候，蘇志燮在哪裡？Where are you？」

姜厚任之前承認有沾到蘇志燮的光，今則說有網友罵他「不要來蹭蘇志燮流量」、「你永遠都不會是蘇志燮」，他回罵「你永遠不會是我」。最後再嘲是台版老蘇志燮，感謝他讓自己又紅了一把，「演藝圈各領風騷嘛」。

至於陳苡孋說她老爸送千年古玉給廖人傑、蔣瑋珊，姜厚任也拿著古玉照片對著鏡頭：「玉可不可以還來？送我好嗎？」

陳苡孋被爆和前夫楊槐駒有婚姻關係情況下，介入前聯勤司令部中校哈用勒巴克婚姻，整件事由男方女兒莎韻親自揭發，另也有人爆料她曾2段婚姻，其中1次是在大馬，姜厚任先說女友根本沒去過馬來西亞，接著澄清：「那個人（指哈用勒巴克）另有個小三，但不是童芯，因為她那時有老公，就是打烏賊戰嘛，怎麼不說還有個小王（指自己）呢，不，是老王！」認為再隨便說他全都提告。

陳苡孋刪掉臉書上的台大相關學經歷，姜厚任轉述她的學長說的話：「妳沒必要公布，妳公布也沒人相信。」他就尊重她的做法，並且強調：「我會幫誰騙人嗎？我像個頭腦壞掉的人嗎 ？」目前他仍在幫女友整合公司事務，「她被侵害、被侵佔，很多人騙了她的錢，所以我出來幫她掌理，都會依法處理、提告」。

而大家熱議的明信片被網路柯南找各種碴，姜厚任也一派輕鬆：「那個明信片 是認識她以後產生的，不是她拿來藉機認識我，是她媽媽找到的才分享給我， 大家看看很好玩啊，她是我小粉絲，現在長這麼大，結果變成國家大事，我檢討好了，不應該開這玩笑。大家一直追這是不是騙人，我才是當事人，應該我去騙她，她比我年輕有錢！」

姜厚任也解釋了女友愛改名的事：「她叫陳品妤，但撞名一堆同學，就改為陳苡孋 ，余家菁是經紀公司取的，她不喜歡，很多人說她用這名字結婚，藝名可以結婚嗎？徐嘉妤是製作單位為了猜真假遊戲取的，童芯是我覺得她童心未泯，那是3周前才取的，什麼叫經常在改名？」

他其實超不爽被說臨老入花叢、老房子失火、暈船昏頭什麼的，他說：「什麼老了談戀愛，我71歲，在世上時間不多，好多朋友都死了，我學佛，年輕時就看很淡了，今天還會騙人嗎？如果今天說的話有問題，社會責任我來扛！我吞不下這口氣，童芯比我小24歲，我是疼惜她，這是基本人性。」

姜厚任面對大批媒體侃侃而談1個多小時。記者林士傑／攝影