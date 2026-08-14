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為了愛妻豁出去…男粉衝上台「幫老婆合成金宣虎」

記者李姿瑩／即時報導
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金宣虎秀出他拍的珍奶。記者王聰賢／攝影
金宣虎秀出他拍的珍奶。記者王聰賢／攝影

韓星金宣虎今天受邀出席三星摺疊機星友會，以代言人身分宣傳新款手機。金宣虎對於能再次來台感到非常開心也非常幸福，「我在後台看到大家舉著藍色的品牌手燈，真的非常漂亮，實在很感謝你們」。

為了金宣虎，三星台灣區總經理親自出動，除了介紹產品，還準備了阿里山高山茶、總統府送禮專用的的法蘭瓷茶具禮盒，讓金宣虎能品嘗和他名字同音的「金萱」。有趣的是，總經理也是韓國人，形成韓國人向韓國人推廣介紹台灣文化的有趣畫面。

身為代言人，金宣虎已經拿到最新款的摺疊機，他分享使用手機心情，「每次收工後在回家路上打開摺疊機，用四比三的比例看漫畫，畫面真的非常舒服，用來追劇也不錯，雖然很像在工作，但能用摺疊機追劇很放鬆，拍照和經營社群的功能也很強大，對我幫助很大」。

金宣虎笑說，自己不是擅長追逐流行的人，使用社群的能力大概只在幼稚園等級，但有了高科技3C產品幫助，感覺事半功倍；加上摺疊機可以一次處理很多件事，讓忙碌的他可以一心多用，像是可以同時讀劇本、跟經紀人溝通、查資料等等，幫助他提升工作效率。

這次來台工作，他也依賴手機解決語言難題，雖然他不像「愛情怎麼翻譯？」中那麼厲害，但只要靠著手機，還是能達到溝通無障礙。金宣虎秀出來台後用手機拍的照片，自嘲煞費苦心尋找角度，紀錄了很好喝的珍珠奶茶，還有海鮮熱炒等美食。

他現場示範用新款手機拍照換造型的AI功能，好奇粉絲想看他換什麼造型，現場粉絲大喊：「把我P在旁邊。」金宣虎噴笑回說：「只能改變我的造型啦！」最後AI將他的白西裝換成皮外套，完美的合成功能讓金宣虎也嘖嘖稱奇。

現場另有幸運粉絲因為互動遊戲勝出可以上台和金宣虎合照，一名男粉為了愛妻豁出去，贏了遊戲後直接用太太照片嘗試跟金宣虎合成，希望隔空幫太太圓夢。

金宣虎拍下昨晚吃的台菜。記者王聰賢／攝影
金宣虎拍下昨晚吃的台菜。記者王聰賢／攝影

金宣虎帥氣現身。記者王聰賢／攝影
金宣虎帥氣現身。記者王聰賢／攝影

男粉贏得合照名額上台幫老婆追星。記者李姿瑩／攝影
男粉贏得合照名額上台幫老婆追星。記者李姿瑩／攝影

金宣虎帥氣現身。記者王聰賢／攝影
金宣虎帥氣現身。記者王聰賢／攝影

精華 FAQ

  • 他是以三星摺疊機代言人的身分來台宣傳新款手機，並在活動中分享使用心得、示範拍照與AI合成功能，整場互動也展現他對粉絲的親切態度。

  • 總經理特別準備阿里山高山茶與總統府送禮專用的法蘭瓷茶具禮盒，讓金宣虎品嘗與他名字同音的「金萱」，也營造韓國人推廣台灣文化的有趣畫面。

  • 一名男粉絲因為想幫太太圓夢，贏得互動遊戲後帶著太太照片上台，嘗試把兩人合成到金宣虎旁邊，這個舉動讓現場氣氛瞬間變得又甜又好笑。

阿里山 三星

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