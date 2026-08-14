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投資失利虧百萬…高明駿消失多年近況曝光 妻子長相揭密

記者梅衍儂／即時報導
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高明駿與太太鶼鰈情深，常開著露營車到處旅遊。圖／宇禾數位提供
高明駿與太太鶼鰈情深，常開著露營車到處旅遊。圖／宇禾數位提供

資深歌手高明駿近年生活重心長期放在中國大陸，1999年起就定居北京，一待就是27年。他曾投資失利，暴虧數百萬人民幣，老婆不離不棄陪著他，近日他回台宣傳演唱會，妻子也愛相隨，而她正是當年和張世合作電影「台北愛情故事」的陳俐呈。

回顧與妻子的緣分，高明駿笑說，當年他到片場探班張世，見到妻子驚為天人，可以說是一見鍾情，立刻展開追求，但對方並不好追，甚至連電話都要不到，甚至跟他說「寫信好了」，沒想到這段緣分一路走到今天，兩人婚姻生活依舊穩定。

高明駿曾是知名泰式餐廳「瓦城」的創辦人之一，定居北京後他仍難放下對料理的喜愛，決定在北京重啟爐灶經營餐館，但疫情前就已經收掉，主要是近年成本持續上升，加上消費環境改變、外送市場競爭激烈，生意越來越難做，「早期虧很多錢，後來穩定下來，但賺得越來越少」，因此決定告一段落。

餐廳歇業後，高明駿反而更享受現在的生活，他笑說自己很喜歡做菜，家裡更有明確分工，「我們家主廚是我，我做中餐，老婆做西餐。」夫妻倆也經常一起旅行，甚至曾前往香格里拉等地徒步。

除了生活轉變，高明駿也分享多年來在大陸發展的過程並非一路順遂。早期曾因不熟悉當地環境，投資餐廳、服裝等事業遇到虧損，甚至一度陷入經濟困難，後來在友人鼓勵下返台拍電影，重新累積工作機會，之後又回到北京發展，最終決定長期定居。

如今高明駿依舊保持運動習慣，除了徒步，也會跑步、快走。他坦言到了這個年紀，更重視身體狀況，旅行時也會衡量自己的能力，曾有一次到藏區因高山反應不適，隔天便決定下撤，「自己知道自己極限在哪裡」。

談到家庭，高明駿透露兩個兒子目前都對音樂有所涉獵，大兒子畢業於中央戲劇學院，也持續參與舞台劇演出；小兒子則對攀岩及投資有興趣。這次高明駿返台開唱，兩個兒子都不會特別回台，但他仍期待能與台灣歌迷再次見面。

近年懷舊風潮興起，不少資深歌手重新站上舞台，高明駿也珍惜這次演唱會機會。他透露前年曾在大陸舉辦3場演出，還有台灣歌迷特地飛到當地支持，讓他感受到歌迷多年來始終沒有離開，「有這個機會跟大家相聚，很棒。」至於演唱會嘉賓，他則賣關子表示屆時揭曉，並透露將有曾經合作、對唱過的歌手現身。他10月23日將在Zepp New Taipei開唱，門票於遠大售票系統熱賣中。

高明駿10月23日將登上Zepp New Taipei舉辦演唱會。圖／宇禾數位提...
高明駿10月23日將登上Zepp New Taipei舉辦演唱會。圖／宇禾數位提供

高明駿很期待見到歌迷。圖／宇禾數位提供
高明駿很期待見到歌迷。圖／宇禾數位提供

精華 FAQ

  • 高明駿自1999年起定居北京，生活重心多在中國大陸；這次回台主要是為了宣傳演唱會，並將於10月23日在Zepp New Taipei開唱。

  • 他曾投資餐廳、服裝等事業，因不熟悉當地環境而虧損，甚至一度陷入經濟困難，之後才在友人鼓勵下返台拍電影，再重新累積工作機會。

  • 高明駿的妻子是曾演出《台北愛情故事》的陳俐呈，兩人因探班結緣後步入婚姻，如今關係依舊穩定，還常分工下廚、一起旅行健行。

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