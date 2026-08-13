我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮抓中國轉運大騙局 台灣遭點名列第一級

退休金拿來寵孫「有求必應」 78歲爺奶驚覺大事不妙

還會大逆轉嗎？ 楊洋、張凌赫拚完人氣拚演技 首爾電視劇大賞再對決

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊洋在「2026首爾電視劇大賞亞洲明星獎」票選中，突然逆轉勝。(取材自微博)
楊洋在「2026首爾電視劇大賞亞洲明星獎」票選中，突然逆轉勝。(取材自微博)

大陸兩大男神楊洋、張凌赫又要「正面對決」了。繼「2026首爾電視劇大賞亞洲明星獎」票選後，兩人這次競逐的不是單純人氣，而是更受矚目的「男子演技獎」，楊洋以「凡人修仙傳」參賽，張凌赫則憑「逐玉」角逐，兩人的第二回合交鋒，已讓粉絲提前開啟「誰能勝出」的討論。

兩人上回亞洲明星獎票選交手時，戰況其實相當戲劇化。張凌赫長時間站在領先位置，不少網友一度認為冠軍沒有懸念。沒想到最後關頭風向突然改變，楊洋靠著作品話題與粉絲票數快速追趕，最終完成逆轉奪冠，張凌赫則屈居第二。

如今再度碰頭，意義卻與上回大不同。人氣獎主要看粉絲號召力，演技獎則將焦點拉回作品與演員本身。對楊洋來說，「凡人修仙傳」是他近年重要的古裝作品之一；張凌赫則透過「逐玉」繼續鞏固自己在古裝劇市場的存在感。兩人各自帶著代表作登場，讓這場競逐多了幾分「作品對作品」意味。

楊洋近年持續在古裝題材中尋找不同突破，從早年的偶像劇形象，到近年的武俠、仙俠作品，他逐漸增加角色的成熟度。「凡人修仙傳」中，他飾演的韓立並非一開始就擁有主角光環，而是在危機重重環境中一步步成長，角色需要呈現從青澀到沉穩的變化，也考驗演員對人物層次的掌握。

張凌赫同樣是近年古裝劇市場備受關注的男演員，從「寧安如夢」到「雲之羽」等，他迅速累積大量粉絲。此次「逐玉」中的角色不只涉及感情線，也有不少命運與現實抉擇，為他的表演提供高度發揮空間。

這次「男子演技獎」可說是兩人第二次在首爾電視劇大賞碰面，卻也是一次完全不同的較量。上回楊洋靠人氣票選勝出，這次能否再度封王，答案將於10月8日揭曉。而對兩方粉絲而言，這場「二番戰」不只是獎項之爭，更成為兩位當紅男星演技的正面檢驗。

張凌赫憑藉「逐玉」中的謝征鞏固自己在古裝劇市場的存在感。(取材自微博)
張凌赫憑藉「逐玉」中的謝征鞏固自己在古裝劇市場的存在感。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 兩人這次競逐的是更受矚目的「男子演技獎」，不再只是比拼粉絲人氣，而是將焦點放回作品表現與演員本身的演技實力。

  • 上回票選中，張凌赫一度長時間領先，但楊洋在最後關頭靠作品話題與粉絲票數快速追趕，成功完成逆轉奪冠，張凌赫則拿下第二名。

  • 楊洋以「凡人修仙傳」參賽，張凌赫則憑「逐玉」角逐；由於演技獎重視角色詮釋與作品表現，這場對決也被視為兩位男星演技的正面檢驗。

張凌赫

上一則

「最強小三」金珉禧產後首露面 帶導演的1歲私生子現身

延伸閱讀

「肖奈大神忘不掉」 34歲楊洋將演校草 習題冊提前劇透

「肖奈大神忘不掉」 34歲楊洋將演校草 習題冊提前劇透
張凌赫搭盧昱曉？ 「刺棠」沒開拍先炒話題 粉絲不滿

張凌赫搭盧昱曉？ 「刺棠」沒開拍先炒話題 粉絲不滿
流量女星陳都靈「不醒」為何無法開拍？傳與張凌赫有關

流量女星陳都靈「不醒」為何無法開拍？傳與張凌赫有關
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

熱門新聞

周星馳和劉嘉玲是多年好友。（取材自劉嘉玲微博）

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

2026-08-09 19:12
童芯過去曾以舊名上節目。圖／翻攝自Threads

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

2026-08-09 16:21
謝婷婷曬照片悼念謝賢（前）冥壽。（取材自微博）

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

2026-08-10 19:38
吳建豪隨F3開唱，與新婚妻子荒卷繪美合照也曝光。(圖／相信音樂提供、微博）

F4吳建豪宣布再婚後 首次與老婆同框 搭肩藏不住甜蜜

2026-08-06 05:15
中國歌手汪峰。（取材自微博）

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

2026-08-11 22:59
中國資深演員秦焰驚傳病逝，享壽72歲。（取材自微博）

「慶餘年」男星驚傳病逝 才不適住院1周 圈內好友悲痛悼念

2026-08-10 03:15

超人氣

更多 >
孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了

孫子考上985 擺35桌升學宴只來2桌 黑龍江大爺尷尬：虧大了
「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事
幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？

幕後／陳幸妤斷開 扁嫂如何讓趙建銘成了攀權附勢的現代附馬爺？
報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫

報復？中國逮捕百餘菲律賓人 菲防長斥勒索與脅迫
醫療成本上升 越來越多醫院要求看病必須預先付款

醫療成本上升 越來越多醫院要求看病必須預先付款