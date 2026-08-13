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「功夫女足」回主場 香港上映火爆…觀眾不滿這件事

香港中通社8月13日電
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「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）
「功夫女足」導演周星馳（右）與主演迪麗熱巴。（取材自微博）

時隔25年，周星馳（Stephen Chow）再次踏上「綠茵場」。由他自編自導的「功夫女足」13日在香港上映。這部被視為「少林足球」精神續作的功夫喜劇，在內地上映一個月已斬獲逾22億元人民幣票房，如今回到「主場」香港，觀眾也感受到港式無厘頭喜劇的迭代。

「星爺」作品在萬眾期待下終於來港上映，但同時帶有一絲爭議——沒有完整的粵語配音版。

周星馳在日前優先場解釋，因上映時間臨時調整，趕不及做粵語版，有點遺憾。但他指出，正片仍收錄不少粵語台詞，劉嘉玲（Carina Lau）飾演的「師太」角色以粵語演出，電影結尾更設港版獨有彩蛋。

沒有粵語版，無阻影迷熱情，不少觀眾更想一睹究竟。

據購票網站顯示，全港逾60間戲院同步開畫，首日排片超過270場，票價介於50至200港幣。尖沙咀、銅鑼灣、中環、柴灣等多地區影院場次售罄或僅剩少量餘票。

在銅鑼灣下午剛結束的一場放映後，市民何先生對記者表示，女兒很喜歡影片，整場都笑得合不攏嘴。他認為雖然缺少粵語版有遺憾，但也不影響對電影的理解。「小朋友和年輕人看個熱鬧，我們卻能看到對以往不少經典作品的致敬，和星爺希望堅守和突破的地方。」

市民黃小姐對記者指出，奔著星爺的金字招牌來看，但有一點失望，有無粵語版不重要，因為演員本身就是國語母語。但感覺電影沒有太多與時俱進的表現形式加持。她認為，剝離所謂誇張、無厘頭這一靈魂標籤，周星馳的喜劇其實仍有特色，之前「美人魚」就很好，但這部電影沒有達到她的預期的期待。

「功夫女足」口碑自大陸上映以來呈兩極化，豆瓣評分6.4。批評者認為劇本薄弱、缺乏新意，幾乎是「少林足球」翻版，有消費影迷情懷嫌疑，特效被批「彷彿停留在二十年前」。

但讚賞者則認為，影片延續周星馳招牌功夫喜劇風格，笑點密集；在荒誕外殼下包裹著普通人的辛酸，笑中帶淚。香港導演王晶更公開點評，該片是周星馳近十年拍得最好的作品，武戲不輸「少林足球」。

對比25年前聚焦男性熱血逆襲的「少林足球」，「功夫女足」也實現創作視角的重大轉向。正如「星爺」所說：足球從來不是一個人的運動，追夢也從來不需要獨自硬撐。

當「功夫女足」的歡笑與爭議共存，或許正是港式無厘頭喜劇在電影迭代浪潮中，與新老觀眾並肩踢出的一記傳球。

精華 FAQ

  • 電影在香港同步於逾60間戲院開畫，首日排片超過270場，尖沙咀、銅鑼灣、中環等地多場次售罄或僅餘少量座位，顯示觀眾入場意願相當高。

  • 部分觀眾對沒有完整粵語版感到遺憾，但認為電影仍保留不少粵語台詞，理解上沒有太大障礙；也有人坦言雖失望，仍因周星馳招牌而進場觀看。

  • 支持者認為影片延續周星馳式無厘頭與功夫喜劇風格，笑點密集又有情感；批評者則指劇本薄弱、創意不足，甚至像《少林足球》翻版，特效也被嫌老舊。

香港 周星馳 劉嘉玲

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