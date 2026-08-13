天心當「亞洲說」評審 喊「快來感動我們」分享婚姻秘訣

第4屆「亞洲說」國際原創故事徵集大賽評審媒體茶敘13日舉行，演員天心（圖）說，出任評審備感榮幸，她分享自己看故事的切角，也強調閱讀時，希望能讓她腦中有畫面且感到亢奮。（中央社）

演員天心擔任「亞洲說」國際原創故事徵集比賽評審，將以觀眾及演員視角來欣賞故事，她也鼓勵民間說故事好手踴躍參戰，「快來感動我們！驚艷我們！」

第四屆「亞洲說Rising Stories」國際原創故事徵集比賽開跑，今天徵件召集人楊志光率領評審團出席媒體茶敘，本屆評審團由金鐘影后天心、監製陳亮材、導演姜瑞智、編劇蔡顗禾、編劇楊宛儒組成，天心表示，將以觀眾及演員的視角來欣賞故事，並喊話：「快來感動我們！驚艷我們！」

天心過去曾擔任金鐘獎戲劇節目評審，這回出任「亞洲說」評審，她備感榮幸，同時也分享自己看故事的切角，「類型上不設限，除了故事本身是否能夠打動我，也會特別留意角色們是否有充分發揮的空間，以及在實際執行、表演和影像呈現上，是否具有可能性。」

天心強調，閱讀故事時，希望能讓她腦中有畫面且感到亢奮，「如果我會想接演，就代表這個故事真的吸引我，希望能演到這樣的角色。」而不管接演到什麼角色，天心會負責演好自己的角色，也不會特別注意網路評價。

此外，天心也分享婚姻生活，她與韓籍丈夫即將迎來結婚10周年，每年都會安排旅行慶祝，維繫婚姻的秘訣就是有話聊，「我很黏我老公，有話聊就有希望。」

2026第4屆亞洲說國際原創故事徵集大賽徵件時間將於8月14日開跑至9月10日截止，包含電影、劇集、微短劇（短影音）3種規格，同時開放中英文報名。