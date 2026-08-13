拳王擬復出 妻冉瑩穎稱「輸了換老公」？鄒市明連夜闢謠

奧運拳擊金牌得主鄒市明與妻子冉瑩穎。（取自微博）

奧運拳擊金牌得主鄒市明與妻子冉瑩穎近期參加實境節目《姐姐當家2》，不料節目播出後，網路陸續出現大量針對冉瑩穎的負面傳聞，包含「轉移鄒市明財產」、「敗光家產」、「在公司安插親戚進行利益輸送」，甚至憑空捏造台詞指其「不珍惜鄒市明性命」。

在節目播出期間，網路出現各類謠言，傳出冉瑩穎利用公司資源照顧自家親屬，甚至編造「親哥哥承包70萬綠植項目」、「外甥擔任保安隊長拿到450萬安保項目」等不實內容，並透過短視頻平台大範圍傳播。

2026年8月13日白天，節目片段再度遭到惡意剪輯，網路上憑空出現冉瑩穎曾說「輸了換老公」的說法，引發話題熱度急升，衝上熱搜榜。同日節目內容中，鄒市明則透露有關自己復出拳壇的計畫。

針對越演越烈的網路流言，鄒市明於13日深夜22時26分發布微博長文闢謠。

關於利益輸送與親戚安排，鄒市明稱妻子冉瑩穎根本沒有親哥哥；而被傳為「保安隊長」的幾位外甥，實際上都只有七、八歲。

鄒市明也質疑熱搜話題「冉瑩穎說打輸了大不了換老公」完全是憑空捏造，節目中根本沒有該片段。

鄒市明強調兩人相伴二十載，參與節目是希望尋找更好的相處方式。此前未正面回應是不想占用公共資源，但為了保護家人，將對所有惡意造謠、博取流量的帳號進行取證並透過法律途徑維權，呼籲大眾切勿被片面片段誤導。

（取自微博）