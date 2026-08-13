唐綺陽走出體重與愛情內耗 揭20年前「決定不再談戀愛」

唐綺陽坦言，20年前就關起心門放下愛情。記者沈昱嘉／攝影

星座專家唐綺陽兩年瘦掉28公斤，卻與桃花完全絕緣，坦言20年前就徹底關上情門，決定這輩子都不談戀愛了。從90公斤瘦下來，各項健康指標都恢復成漂亮數字，愛情到體重，她擺脫了人生兩大內耗，學會放下不必的執念，才是擁抱自我的開始。

她最胖的時候體重曾飆到90公斤，夏天甚至需要助理備行動電風扇像衛星一樣繞著她吹，衣服尺碼是2XL，瘦身過程一路從XL到M，甚至T恤S號的尺碼都可以穿，身高165公分，如今維持在62公斤，走路輕盈、穿衣好看，更重新找回失去自信。

她笑說，「我以前走路時不敢看路邊的櫥窗，現在看到玻璃裡的倒影，心裡會有種滿足感，太好了，我現在就是一個路人甲了，我再也不特別了」。過去血糖、血脂過高，還有輕度脂肪肝，如今除了糖尿病體質需持續注意血糖，體檢報告已經全轉成綠色。

另一個改變，是胖的時候說話霸氣，如今會不經意地語帶溫柔，瘦下來後，難道沒有愛慕者出現？她豪氣大笑，20年前就意識到自己的性格容易內耗，一旦進入戀愛關係，就會掉入無止境的猜忌和焦慮，「我知道自己談戀愛時是什麼德性？容易暴躁、易怒，也很不快樂」。

唐綺陽深知自己最迷人的狀態是情緒穩定、專業冷靜，但進入戀愛後會徹底摧毀這個狀態，「我會變得不像我，戀愛這東西，試過就好，後來從工作和生活中得到其他滿足也很好」，她今年正式步入耳順之年，「小男生對我也沒興趣，我已經到了男生只會尊敬我的年紀了」。

唐綺陽認識自己的個性，決定不再內耗，體重降下來後也改變了整個生活。記者沈昱嘉／攝影